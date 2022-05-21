Araştırma: Artan sıcaklıklarla uykusuz her gece!

Şimdiye kadar yapılan en geniş çaplı araştırma iklim krizinin neden olduğu artan sıcaklıkların dünya çapında insanların uyku sürelerini kısalttığını ortaya koydu.

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İyi uyku sağlıklı bir yaşam için kritik önemde. Ancak küresel ısınma gece sıcaklığı artırarak uyumayı zorlaştırıyor. Yapılan analize göre ortalama bir dünya vatandaşı yılda 44 saat daha az uyuyor. Bu da yeterli uyku için standart eşik kabul edilen 7 saatten daha az uykuyla geçen 11 gece anlamına geliyor.

Azalan uyku süresi Dünya ısınmaya devam ettikçe artacak. Bazı grupları diğerlerinden çok daha fazla etkileyecek. Her bir derece artışta azalan uyku süresi kadınlarda erkeklerden daha fazla, 65 yaş üstünde nerdeyse iki katı. Daha az varlıklı ülkelerde ise miktar üç katına çıkıyor.

Danimarka’daki Kopenhag Üniversitesi’nde yapılan araştırma için 68 ülkeden 47 bin kişinin uyku takibi yapan bilekliğinden gelen 7 milyon gecenin verileri incelendi

Daha önceki araştırmalar yükselen sıcaklıkların kalp krizi, intihal, ruh sağlığı rahatsızlıkları gibi durumları ve kaza, yaralanma olaylarını artırarak, sağlığa zararlı olduğunu göstermişti.

Kalitesiz uykunun da bu tür etkileri olduğunu ortaya koydukları çalışmalarında araştırmacılar bölünen uykunun bu tür sağlık sorunlarına neden olmada kilit mekanizma olabileceğini belirtti.

Araştırma endişe verici bir bulguyu daha ortaya koydu: Elde edilen verilere göre insanların daha sıcak geceler adapte olabildiğine dair bir işaret yok.

Araştırmayı yürüten Kelton Minor uykunun günlük rutinin çok bilindik bir parçası olduğunu belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: “Hayatımızın neredeyse üçte birini uyuyarak geçiriyoruz. Ancak birçok ülkede giderek artan sayıda insan yeterince uyumuyor. Bu çalışmada ilk kez dünya ölçeğinde, ortalama üstü sıcaklıkların insanların uykusunu yavaş yavaş azalttığını gösterdik. Hatta bu buzdağının yalnızca görünen kısmı olabilir. Çünkü tahminlerimiz kuvvetle muhtemele gerçek rakamaların altında kalıyor.”

One Earth dergisinde yayınlanan çalışmada, 2015’ten 2017’ye kadar toplanan uyku verilerini analiz edildi ve daha yüksek sıcaklıkların uykunun başlamasını geciktirerek uykuyu azalttığı görüldü.

İnsanların vücutları her gece uykuya dalarken soğumaya ihtiyaç duyar ancak hava daha sıcak olunca bu daha zordur.

Minor daha sıcak gecelerle uykunu azalmasını geniş kitleleri etkilediğini söyledi. Örneğin, bir milyon insanın yaşadığı bir şehirde 25 derecenin üzerinde bir gece, fazladan 46 bin kişinin daha kısalan uykudan nasibini alması anlamına geliyor.