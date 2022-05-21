Maymun çiçeği virüsü ‘fetiş festivali’nde yayılmış

Maymun çiçeği virüsü hızla yayılarak dünyayı endişeye sürüklerken, Belçika’da tespit edilen vakaların bazılarının, iki hafta önce ülkenin ikinci büyük kenti Anvers’te düzenlenen ‘Darklands fetiş festivali’yle bağlantılı olduğu açıklandı.

Covid-19 pandemisi sürerken, dünya yeni bir enfeksiyondan endişelenmeye başladı. Maymun çiçeği virüsü kaynaklı vakalar, Britanya, İspanya, Portekiz, Almanya, Belçika ve İtalya’nın yanı sıra ABD, Kanada, İsrail ve Avustralya’da doğrulandı. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Avrupa’da 100’den fazla maymun çiçeği virüsü vakasının tespit edilmesinin ardından acil toplandı.

Belçika’da maymun çiçeğine dair şaşırtıcı bir gelişme yaşandı. Ülkedeki vakaların bazıları ‘Darklands fetiş festivali’yle ilişkilendirildi. 4-9 Mayıs’ta Anvers’te düzenlenen festivalde ülke içinden ve yurt dışından, çoğunluğu erkeklerden oluşan 10 bin ziyaretçi katılmıştı.

Sosyal medyada açıklama yayımlayan festival yönetimi, iki hafta önce festivale katılan kişilerin grip benzeri şikayetler ve ciltte kabarcıklar gibi belirtilere karşı dikkatli olmalarını istedi. Üç vakanın festivalle bağlantılı olduğunu açıklayan Darklands yönetimi, vakaların Britanya, Portekiz ve İspanya’dan gelen ziyaretçilerden kaynaklandığını söyledi.

Yönetim, özellikle eşcinsel erkekleri ve birden fazla partneri olan kişileri virüse karşı tedbirli olmaları için uyardı. Belirti göstermeleri halinde hızlıca sağlık kuruluşlarına başvurmalarını önerdi.

Belçika’da maymun çiçeği virüsünün yayılımının önlenmesi için yeni kararlar alındı. Darklands’in sosyal medya paylaşımında bu kararlara da yer verildi.

Buna göre, enfekte olan kişiler 21 gün karantinaya alınacak, yüksek riskli temaslılarsa semptom geliştirip geliştirmediklerini kendileri takip edecek. Yüksek riskli temaslı grubunda enfekte kişilerin oda arkadaşları, cinsel partnerleri, yakın temas içinde oldukları diğer kişiler ve hastayla ilgilenen sağlık personelleri yer alıyor.