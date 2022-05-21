Cannes’da çıplak protesto

Cannes Film Festivali’nde dün akşam film prömiyerinin kırmızı halısına yarı çıplak protestocu kadın damgasını vurdu.
Bir anda üzerindeki elbiseyi yırtan kadının göğsünde Ukrayna bayrağının renkleri sarı mavi boya üzerinde ‘Stop Raping Us’ (bize tecavüz etmeyi kesin) yazıyordu.
Kalçalarına da kırmızı boya süren kadın bir süre kırmızı halıda bağırdı, ardından güvenlik görevlileri üzerine ceket örttükleri kırmızı halıdan uzaklaştırdı.
Idris Elba and Tilda Swinton’ın başrollerinde olduğu ‘Three Thousand Years of Longing‘ filminin prömiyerinde yaşanan olayda konuklar şaşkınlık yaşarken müzik çalmaya devam etti.
Ukrayna’da yetkililer işgal sırasında Rus askerlerin tecavüzüne uğrayan kadınlarla ilgili soruşturmalarını sürdürüyor. Tecavüze uğrayan Ukraynalı kadınların anlatımıyla yaşadıkları vahşet dünya basınında da yer aldı.