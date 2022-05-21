Anadolu Efes yine Avrupa şampiyonu!

Basketbol THY Euroleague finalinde Real Madrid’i 58-57 yenen Anadolu Efes, üst üste ikinci kez Avrupa Şampiyonu oldu.

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Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da düzenlenen Dörtlü Final’in şampiyonluk maçında son şampiyon Anadolu Efes ile kupayı en çok kazanan Real Madrid karşı karşıya geldi.

Stark Arena’da oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 18-16 önde tamamlayan Real Madrid, soyunma odasına 34-29 üstün gitti.

İspanya ekibi, bir ara farkı 9 sayıya kadar çıkardığı üçüncü çeyreği 42-40 önde tamamladı. Dördüncü periyotta toparlanıp, Pleiss ve Micic ile kritik sayılar kaydeden Anadolu Efes, karşılaşmadan 58-57 galip ayrıldı.

Üst üste şampiyonluk

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi’nde üst üste ikinci kez kupayı müzesine götürdü.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonunda art arda 3’üncü kez final maçına çıkan lacivert-beyazlılar, 2021’nin ardından bu sezon da mutlu sona ulaşmayı başardı.

Avrupa’da üçüncü kupa

Anadolu Efes, Avrupa kupalarında üçüncü şampiyonluğunu elde etti.

Lacivert-beyazlı takım, 1996 yılında Türk basketbol tarihinin ilk Avrupa kupasını müzesine götürmüştü. Başantrenör Aydın Örs yönetimindeki Anadolu Efes, 1996’da Avrupa Radivoj Koraç Kupası’nı kazanarak büyük bir başarıya imza atmıştı.

Ergin Ataman’ın başantrenörlüğünü yaptığı lacivert-beyazlılar, 2020-2021’de THY Avrupa Ligi’nde şampiyonluğa ulaşarak tarihe geçmişti.

Anadolu Efes, elde ettiği bu başarıyla Avrupa kupalarında 3’üncü kez şampiyonluk ipini göğüsledi.

Üst üste iki şampiyonluk yaşayan 10’uncu takım

Anadolu Efes, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda üst üste iki kez şampiyonluğa ulaşan 10’uncu takım olmayı başardı.

1958’den bu yana düzenlenen ‘Kupa 1’de Anadolu Efes’in yanı sıra ASK Riga, Real Madrid, Varese, Cantu, Cibona Zagreb, Milano, Jugoplastika, Maccabi Tel Aviv ve Olympiakos art arda iki şampiyonluk elde etti.

Ergin Ataman, Avrupa’da beşinci şampiyonluğu kazandı

Başantrenör Ergin Ataman, bu şampiyonlukla Avrupa organizasyonlarında beşinci kez kupa sevinci yaşadı.

Ataman, İtalya’nın Montepaschi Siena takımıyla 2002’de FIBA Saporta Kupası, Beşiktaş ile 2012’de FIBA EuroChallenge Kupası, Galatasaray ile 2016’da ULEB Avrupa Kupası ve Anadolu Efes’le 2021’de yine Avrupa Ligi şampiyonluğu elde etmişti.

Ataman, önemli başantrenörlerle aynı unvanı paylaştı

Ergin Ataman, Avrupa Ligi’nde üst üste iki kez şampiyonluğa ulaşan sekizinci başantrenör oldu.

Bu organizasyonda Aleksander Gomelskiy (ASK Riga 1958, 1959, 1960), Pedro Ferrandiz (Real Madrid 1967, 1968), Aleksandar Nikolic (Varese 1972, 1973), Sandro Gamba (Varese 1975, 1976), Bozidar Maljkovic (Split 1989, 1990), Zeljko Obradovic (Joventut 1994, Real Madrid 1995) ve Pini Gershon (Maccabi Tel Aviv 2004, 2005) art arda şampiyonluklar yaşamıştı.

Türkiye basketbolunun Avrupa’da 12’nci kupası

Anadolu Efes, basketbolda Türkiye’ye 12’nci Avrupa kupasını getirmeyi başardı.

Lacivert-beyazlı takım, Avrupa’nın kulüpler düzeyindeki bir numaralı kupasını üst üste kazanan ilk Türk takımı oldu.

Türkiye, ilk Avrupa Ligi zaferini 2017’de Fenerbahçe’yle yaşamıştı. Türkiye’ye Anadolu Efes 1996’da Koraç Kupası’nı, Beşiktaş ise 2012’de FIBA Eurochallenge Kupası’nı getirmişti.

Galatasaray 2016’da, Darüşşafaka ise 2018’de ULEB Avrupa Kupası’nı kazanmıştı. Bahçeşehir Koleji ise bu sezon FIBA Avrupa Kupası’nı müzesine götürdü.

Kadın basketbolunda Galatasaray 2009 ve 2018’de FIBA Avrupa Kupası’nda, 2014’te ise FIBA Avrupa Ligi’nde şampiyonluğa ulaşmıştı. Yakın Doğu Üniversitesi ise 2018’de FIBA Avrupa Kupası’nın sahibi olmuştu.

Real Madrid, ikincilikle yetindi

İspanya ekibi, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı turnuvasını dokuzuncu kez ikinci tamamladı.

Eflatun-beyazlı takım, organizasyonda 10 kezle en fazla şampiyonluk yaşayan takım konumunda bulunuyor.