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Yaramazlara biraz batar!

Avrupalı şirketler Putin’in kuralına uyunca: Ruble beş yılın zirvesinde


Batılı ülkelerin yaptırımlarına karşın Avrupalı şirketlerin doğalgazda rubleyle ödemeyi kabul etmesi, Rus para biriminin avro karşısında rekor kırmasını sağladı.

Fotoğraf: Reuters

Rusya, ‘dost olmayan’ ülkelerin Gazprombank’ta döviz ve ruble hesapları açarak rubleyle ödemelerini öngören kararnameyi 1 Nisan’da yürürlüğe koymuştu. Bunun ardından Rusya, Polonya ve Bulgaristan’a gaz akışını kesmişti. Bugün de NATO’ya üyelik başvurusu yapan ve rubleyle ödemeyi reddeden Finlandiya’ya gaz akışı kesildi.


Ancak Avrupa’nın Rusya’ya olan enerji bağımlılığı, şirketlerin Vladimir Putin’in isteklerine uymasına neden oldu.

Geçen hafta Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Gazprom’un 54 doğalgaz müşterisi olduğunu ve bunların yarısının rubleyle ödeme sistemi için hesap açtıklarını bildirmişti.

Dün ruble, avro karşısında yüzde 9, dolar karşısında yüzde 2,8 değer kazandı. Bu durumun etkisiyle ruble, Rusya’nın Ukrayna’yı işgale başladığı 24 Şubat öncesine göre yüzde 20 daha güçlü duruma geldi.

Bu durum, yaptırımlarla hedef alınan Rusya’nın daha fazla direnmesini sağlayabilir.

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