Zamanlama manidar: Rusya, rubleyle ödemeyen Finlandiya’nın gazını kesti

Rus enerji şirketi Gazprom, Finlandiya’ya doğalgaz sevkiyatını tümüyle durdurdu. Kararın nedeni, Finlandiyalı doğalgaz şirketi Gasum’un Rus gazı sevkiyatı için rubleyle ödememesi.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin birkaç ay önce Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya’ya yaptırım uygulayan ülkelere gaz satışının sadece rubleyle yapılacağını açıklamıştı. Rubleyle ödemeyen ülkelerin gazı kesilmiş, ilk olarak Polonya ve Bulgaristan’a doğalgaz tedariki durdurulmuştu. Listeye şimdi de NATO üyeliği gündemi nedeniyle Rusya’nın son dönemlerde ihtilaflı olduğu Finlandiya eklendi.

Gazprom, Finlandiya’ya doğalgaz sevkiyatının durdurulmasıyla ilgili yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada Rus gazı için ödemelerin 1 Nisan’dan itibaren rubleyle yapılması gerektiğinin altı çizildi. Finlandiya’nın bu gerekliliğe uymadığı, gazın bu nedenle kesildiği açıklandı. Firma, geçen yıl Finlandiya’nın tükettiği doğalgazın yaklaşık yüzde 70’ini tedarik etti.

Fin şirket Gasum dünkü açıklamasında doğalgazın kesileceğini bildiğini ve duruma hazırlıklı olduğunu söylemişti.

Rusya’nın en büyük elektrik üretim ve dağıtım şirketi Inter RAO da geçen hafta, ödeme alamadığı gerekçesiyle Finlandiya’ya artık elektrik sağlamayacağını açıklamıştı.