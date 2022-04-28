Gazprom’a göre Rus gazını rafa kaldırdığını açıklayan Polonya, el altından alım yapıyor

Rus enerji şirketi Gazprom’un temsilcisi Sergey Kupriyanov’a göre Polonya’nın artık Rus doğalgazına ihtiyaç duymadığına yönelik söylemler pek de gerçek değil.

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Kupriyanov, Polonya’nın Almanya üzerinden Rus gazı almaya devam ettiğini söyledi.

Polonya’nın tersine akış yöntemiyle günlük yaklaşık 30 milyon metreküp doğalgaz aldığını belirten Kupriyanov, söz konusu hacmin, Gazprom ile Polonya arasındaki doğalgaz sözleşmesindeki hacimlere yakın olduğunu kaydetti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 23 Mart’ta doğalgaz satışı ödemelerinde Rus rublesine geçme planını duyurmuş, söz konusu kararnameyi 31 Mart’ta imzalamıştı.

Rubleyle ödeme yapmayı kabul etmediği için Polonya’nın gazı bu hafta kesilmişti.