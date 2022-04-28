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Yaramazlara biraz batar!

Rusya’nın gazı kesmeye başlaması sonrası AB enerji bakanları olağanüstü toplanıyor


Rusya’nın rubleyle ödemeyen ülkelerin gazını kesmeye başlamasının ardından Avrupa Birliği (AB) enerji bakanları pazartesi günü olağanüstü toplanacak.

Fotoğraf: AA

Rusya enerji sağlayıcı şirketi Gazprom, rubleyle ödemedekileri gerekçesiyle çarşamba Polonya ve Bulgaristan’a doğalgaz tedarikini durdurmuştu. Doğalgaz fiyatlarını tekrar 100 avronun üstüne taşıyan gelişme sonrası Avrupa Komisyonu harekete geçti.


Pazartesi Brüksel’de düzenlenecek toplantıda ilk aşamada iki ülkenin gaz ihtiyacının komşuları tarafından nasıl karşılanacağı masaya yatırılacak.

Toplantının ana gündem maddelerinden biri de rubleyle ödemeyi kabul eden Avrupa ülkeleri.

Bloomberg’e konuşan Gazprom’a yakın bir kaynak, dört Avrupalı doğalgaz alıcısının rubleyle ödediğini ve Avrupalı 10 şirketin de Gazprombank’da ruble hesabı açtırdığını açıklamıştı.

Toplantıda habere konu olan alıcıların kim olduğunu ve kaç ülkenin ruble olarak ödememeye başladığı netleştirilmeye çalışılacak.

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