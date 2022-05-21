Ethereum’un yaratıcısı: Artık milyarder değilim

Dünyanın önde gelen kripto paralarından Ethereum’un yaratıcısı Vitalik Buterin, artık (dolar) milyarder olmadığını söyledi.

(btw btw I'm not a billionaire anymore) — vitalik.eth (@VitalikButerin) May 20, 2022

28 yaşındaki Rus kökenli Kanadalı programcı, henüz 19 yaşındayken yarattığı Ethereum sayesinde kısa sürede zenginleşerek geçen sene milyarder olmuştu.

Ethereum, Kasım 2021’de 4 bin 864 dolara ulaşarak en yüksek seviyesine ulaşmıştı. Bu tarihte Buterin’in net varlığı 2 milyar dolara yaklaşmıştı. Buterin’in Ethereum dahil sahip olduğu kripto paraların değerininse 23 milyar dolara kadar çıktığı belirtiliyordu.

Ancak kripto paralardaki düşüş, Buterin’in varlıklarını da eritti. Haftalardır düşen Ethereum’un değeri, geçen yılın sonundan bu yana yarı yarıya azaldı.

Bu durum Buterin’in ‘milyarder’ ünvanını kaybetmesine neden oldu. Twitter’da bir kullanıcıya cevap veren Buterin, artık milyarder olmadığını söyledi.