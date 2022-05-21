Anket: ‘Cumhur’ seçmeninin yarısı ekonomideki çöküşü ‘dış güçlere’ bağlıyor

MetroPOLL Araştırma’nın anketine göre seçmenin yüzde 63’lük çoğunluğu, mevcut ekonomik sorunlardan iktidarı sorumlu tutuyor. Yüzde 23,8’lik kesimde ‘dış güçler’de kabahat buldu.

Ekonomistler Türkiye’de yüzde 70’e dayanan enflasyonun üç haneli oranlara ulaşacağını söylüyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ”Faiz sebep enflasyon neticedir” ısrarıyla eylülde başlatılan faiz indirimleri sonrası yüzde 19 seviyesindeki enflasyon 50 puanlık arttı.

Döviz kurlarında da tarihi rekorlar kırılıyor. Buna karşın iktidarın uygulamaya koyduğu kur korumalı mevduatta da hesapların tutmadığı görülüyor.

Ancak iktidar, hatayı kendi politikaları yerine başka ülkelerden kaynaklanan nedenlerde arıyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ekonomi yerine neredeyse her konuşmasında farklı bir ‘dış düşman’ buluyor ve muhalefeti eleştiriyor.

Ekonomik sorunlardan kim sorumlu?

Yine de seçmenler, en büyük suçu iktidarda buluyor. MetroPOLL anketine göre seçmenin yüzde 62,5’lik çoğunluğu, mevcut ekonomik sorunlardan iktidarı sorumlu tutuyor. Yüzde 23,8’lik kesime göreyse ekonominin kötü olma nedeni ‘dış güçler’. Muhalefette kabahat bulanlarsa yüzde 7,5.

Yanıtlar parti tabanlarına göre incelendiğindeyse AKP seçmeninin yarısının dış güçleri sorumlu tuttuğu görüldü. MHP seçmenindeyse dış güçleri sorumlu tutanların oranı yüzde 47,4 oldu.

Mevcut ekonomik durumunuzdan en çok kim sorumlu? pic.twitter.com/KwkREkzTwA — Ozer Sencar (@ozersencar1) May 21, 2022

Ancak ‘dış güçler’in iktidara fonlarla destek olduğu biliniyor.

Tanınmış ekonomist Prof. Dr. Daron Acemoğlu, iktidarın ‘dış güç’ söylemine karşıt olarak Türkiye’ye artan dış yatırımlarla ilgili ”Kötü denilebilecek makroekonomik politikalar, ülkeye 10 yıldan fazla bir süredir akan dış fonlarla destekleniyor” demişti.

Ayrıca Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Türkiye’deki yatırımının 2021’de 2 milyar avroyla rekor seviyeye ulaştığını duyurmuştu.

Geçim şartları kötüleşenler

Ankete göre son bir yılda geçim şartlarının kötüleştiğini belirtenler yüzde 71 seviyesinde. Yüzde 7’nin durumuysa iyiye gitmiş.

Son bir yılda bireysel ekonomik durumunuz nasıl değişti? pic.twitter.com/MGquVO8mom — Ozer Sencar (@ozersencar1) May 21, 2022

Vatandaşların yüzde 36’sı temel ihtiyaçlarının hiçbirisini karşılayamıyor. Yüzde 43,7’siyse sadece barınma ve beslenme gibi ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. ‘Tüm ihtiyaçlarını kolaylıkla karşılayabiliyorum’ diyenlerse yüzde 19,6 ölçüldü.