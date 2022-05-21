BBC, hükümete kafa tuttu: MI5 ajanının cinsel saldırısını haberleştirdi

Britanya istihbarat ve güvenlik kurumu MI5’in ajanı, kız arkadaşını korkutmak için ‘gizli statüsünü’ kullandı. Britanya hükümeti konunun haberini yapan BBC’ye dava açarak, haberin kaldırılmasını istedi. Hükümet ve yayın kuruluşu mahkemelik oldu.

MI5 Londra ofisi

Fotoğraf: Reuters

Britanyalı özerk yayın kuruluşu BBC’nin haberine göre Beth (mağdur kadını korumak için rumuz kullanıldı), ajanla bir çöpçatanlık uygulamasında tanıştı. Çift birlikte yaşamaya başladı. Başta ‘büyüleyici’ olan ilişki, giderek kabusa dönüştü. Zamanla ajanın ‘şiddet ve zulme takıntılı bir kadın düşmanı’ ve aşırılık yanlısı olduğu, şiddete eğilimli olduğu ortaya çıktı. İddialara göre istihbarat kurumundaki konumunu kullanarak kız arkadaşına defalarca kez cinsel saldırıda bulundu. İlişki ilerledikçe Beth’in akıl sağlığı bozuldu.

Mağdur kadın, “Maruz kaldığım cinsel veya fiziksel şiddetten hiçbirini açıklayamayacaktım çünkü yüksek mevkilerde her zaman arkasını kollayan insanlar vardı. Konuşsam beni öldürürdü” sözleriyle yaşadığı kabusu özetledi.

Ajan, kız arkadaşına eziyet ettiği gün eve gelen polislerce tutuklandı ve Beth’e saldırmakla suçlanarak, mahkemeye çıkarıldı. Duruşma devam ederken Britanya Kraliyet Savcılık Servisi (CPS) davayı ‘delil yetersizliği’ nedeniyle düşürdü. Hükümetin saldırıyı örtbas etme çabalarının sonucunda kadın şiddet görmeye devam etti. Durumu öğrenen BBC, konunun peşine düştü ve Beth’in yaşadığı mağduriyetlerin haberini yaparak, kamuoyunun ilgisini bu davaya topladı.

Haber, mağdur kadının saldırı esnasında cep telefonundan çektiği videonun da yayılmasıyla gündem oldu. Videoda aşırılık yanlısı MI5 ajanının kız arkadaşını ölümle tehdit ettiği ve ona palayla saldırdığı açıkça görülüyor.

BBC, kadınların ajanın kimliğini bilmeye hakları olduğunu ve bunun potansiyel mağdurları zarardan koruyacağını savunarak, haberin kaldırılmasına yönelik girişimlere başarıyla direndi. Haberi sosyal medya hesaplarından da paylaşan BBC, Britanya hükümetine resmen ‘kafa tuttu’.

Mahkeme kararı halen ajanın ismininin yayın kuruluşunca paylaşılmasını engelliyor. Buna rağmen BBC, potansiyel mağdurların kendini koruyabilmesi için olayı medyada görünür kılma savaşı veriyor.