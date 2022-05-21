Prof. Çelik: Üç haneli enflasyon uzak değil

Prof. Dr. Aziz Çelik, Türkiye’de üç haneli enflasyonun 20 yıldan daha fazla süredir görülmediğini hatırlatarak ”Göstergelere baktığımızda yıl sonunu bu senaryoyla karşılarız” dedi.

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Resmi verilere göre yıllık enflasyon nisanda yüzde 69,97 olarak açıklanmıştı. Ancak bağımsız sosyal bilimcilere göre oran çok daha yüksek.

Sol haberden Sancak Yıldız’a konuşan Prof. Çelik, üç haneli enflasyonun psikolojik bir sınır olduğunu belirterek, yıl sonunda bu senaryonun gerçekleşeceğini öngördü.

Profesör şunları kaydetti: ”Ayrıca ÜFE ve TÜFE farkın giderek kapanacağını ve TÜFE’nin ÜFE’ye doğru yükseleceğini söyleyebiliriz. ÜFE’nin bu kadar yüksek seyrettiği bir noktada TÜFE’nin yerinde sayması beklenemezdi. ÜFE’ye baktığımızda zaten üç hanelere çıktığını görüyoruz. Bu nedenle enflasyonun varacağı yer de bugünden bellidir. Zaten şimdiden üç haneyi geçen mal ve hizmet grupları var. Gıda yüzde 90’larda iken, ulaşım enflasyonu yüzde 105.”

‘Halkın ekmeğinin çalınması’

Prof. Çelik, ”En önemli hususlardan biri enflasyonun doğru ölçülmesidir. Eksik enflasyon ölçümü halkın ekmeğinin çalınması demektir” dedi.

Çelik, enflasyondan daha kritik bir sorun olarak pahalılığına vurgu yaptı: ”Bugünkü gibi olağanüstü yüksek enflasyon dönemlerinde ücretleri ve emek gelirlerini korumak oldukça zordur. Fiyatlar her an artarken emek gelirleri altı ay veya yılda bir artabiliyor. Bu durum emek gelirlerinin yüksek enflasyon karşısında ezilmesi anlamına geliyor. Ücretlerin erimesi gelir bölüşümün bozulmasına ve ne yazık ki şiddetli bir yoksullaşmaya yol açıyor.”