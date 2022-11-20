Akşam Postası / 20 Kasım 2022

Suriye ve Irak’a hava harekatı | MSB: 89 farklı nokta vuruldu

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Suriye ve Irak’ın kuzeyine hava harekatı düzenliyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) şimdiye dek 89 farklı noktanın savaş uçaklarıyla vurulduğunu açıkladı.

Bloomberg’den Erdoğan analizi: Kürtlere seçim öncesi kur yapıyor

ABD merkezli haber ajansı Bloomberg, hapisteki eski HDP lideri Selahattin Demirtaş’ın Diyarbakır’a götürülmesini Kürtlerin sempatisini kazanmaya dönük bir hamle olarak değerlendirdi: “Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan liderlerini hapse attıktan sonra iktidarı belirleyecek Kürtlere kur yapıyor.”

AKP, Saadet’e de ‘yanaşıp’ Erdoğan’a destek istemiş, ama Saadet’ten ‘kontra’ gelmiş

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, Almanya’ya giden AKP heyetinin burada aralarında Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun da aralarında olduğu Saadet Partisi (SP) heyetinden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yeniden seçilmesi için destek istediğini yazdı.

Yaşlı hastaya işkence soruşturmasında hastanenin faaliyeti durduruldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Tokat’ta yoğun bakım servisinde yatan bir hastanın şiddet gördüğü görüntülerin ortaya çıkması üzerine özel hastanenin faaliyetinin durdurulduğunu açıkladı.

Ahmet Hakan, Aslı Baykal’a ‘CHP’de yeni hareket’ için ‘yol gösterdi’

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Aslı Baykal’a istifa ettiği CHP’de yeni bir hareket başlatması için yol gösterdi. Baykal’a arkasına alması için eskiden CHP’den etkili olan iki ismi önerdi.

Orhan Pamuk, zevk, beğeni ve utançlarını Times anketinde anlattı

Yazar Orhan Pamuk, Britanya merkezli The Times gazetesinin ‘Kültürel Yaşamım’ anketine katıldı.

COP27: İklim krizinden en olumsuz etkilenen ülkeler için fon oluşturulacak

Mısır’da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 27’nci Taraflar Konferansı’na (COP27) katılan delegasyonların temsilcileri, gelişmekte olan ülkelerin iklim değişikliği sonucunda maruz kaldıkları kayıp ve zararları tazmin etmek için bir fon kurulmasını onayladı.

Musk, Trump’ın Twitter hesabını yeniden açtı

Twitter’ın yeni sahibi Elon Musk, eski ABD başkanı Donald Trump’ın kapatılan Twitter hesabının yeniden açılacağını açıkladı.

Prof. Azap’tan ‘bağışıklık’ uyarısı: Bu kış daha çeşitli virüslerle hastalık göreceğiz

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Alpay Azap, solunum yolu enfeksiyonlarının hızla arttığını belirterek, maske uyarısında bulundu.

ABD’de LGBTİ+ kulübüne saldırı: En az beş ölü, 18 yaralı

ABD’nin Colorado eyaletindeki bir LGBTİ+ gece kulübüne yönelik silahlı saldırı düzenlendi. İlk belirlemelere göre beş kişi öldü, 18 kişi yaralandı.

ABD ve Galler, Dünya Kupası’nda ilk kez karşılaşacak

Katar’ın ev sahipliği yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası B Grubu mücadelesinde yarın ABD ve Galler karşı karşıya gelecek.