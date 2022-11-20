ABD’de LGBTİ+ kulübüne saldırı: En az beş ölü, 18 yaralı

ABD’nin Colorado eyaletindeki bir LGBTİ+ gece kulübüne yönelik silahlı saldırı düzenlendi. İlk belirlemelere göre beş kişi öldü, 18 kişi yaralandı.

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Gece yarısı Colorado Springs kentinde ‘Club Q’ adlı işletmeye saldırı düzenlendi.

Acil durumlarda yardım istenen 911’e çok sayıda telefon geldiğini duyuran Colorado Springs Polisi adına açıklama yapan Pamela Castro, ”Saldırgan olduğunu düşündükleri kişiyi gösterdiler. Yaralıydı. Tedavi için hastaneye kaldırıldı, gözaltına alındı” dedi.

11 ambulansın olay yerine sevk edildiğini söyleyen Castro, saldırganın yaralı sayısına dahil olup olmadığını açıklamadı. Saldırının altında yatan nedenle ilgili de herhangi bir bilgi paylaşmadı. Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ekiplerinin de olay yerinde olduğunu söyledi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımında şu ifadelere yer verildi: ”Toplumumuza yönelik saldırı karşısında kahrolduk. Ölenlerin ailesine başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Saldırganı etkisiz hale getiren ve bu nefret saldırısını durduran kahraman müşterilerimize çabuk müdahale gösterdikleri için teşekkür ediyoruz.”