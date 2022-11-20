Yaşlı hastaya işkence soruşturmasında hastanenin faaliyeti durduruldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Tokat’ta yoğun bakım servisinde yatan bir hastanın şiddet gördüğü görüntülerin ortaya çıkması üzerine özel hastanenin faaliyetinin durdurulduğunu açıkladı.

Fotoğraf: AA

Tokat Medical Park Hastanesi’nde iki yoğun bakım çalışanının bilinci yerinde olmayan felçli, yaşlı bir hastaya işkence ettiği görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine hastaneye soruşturma başlatılmıştı.

Son duruma ilişkin bilgi veren Bakan Koca şunları kaydetti:

“Yoğun bakım servisinde bir hastanın çalışanlarca maruz kaldığı şiddet/ kötü muamele görüntüleri kamuoyuna dün yansıyan özel hastanenin faaliyeti, Bakanlığımızca acilen başlatılan soruşturma gereği durdurulmuştur. Sağlıkta hiç kimsenin güven sarsıcı fiiline toleransımız yoktur.”