Tokat Medical Park’a yaşlı hastaya işkence görüntüleri üzerine soruşturma

Tokat Medical Park Hastanesi’nde iki yoğun bakım çalışanının bilinci yerinde olmayan felçli bir hastaya işkence ettiği görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine hastaneye soruşturma başlatıldı.

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İHA’nın haberine göre 6 Temmuz tarihindeki olayda, Fransa’da yaşayan M.A. (62) tatil için geldiği Tokat’ta beyin kanaması geçirdi. İlk müdahalesi devlet hastanesinde yapılan M.A. yakıları tarafından Tokat Medical Park’a sevk edildi.

Buradaki operasyonun ardından yoğun bakım servisine alındı. Yakınları yoğun bakımda olduğu için görmelerine izin verilmeyen hastalarını, yoğun bakım kamerasının görüntülerinin yayınlandığı servis dışındaki ekrandan izlemek istedi.

Ekrana baktıklarındaysa iki yoğun bakım hemşiresinin cihazlara bağlı olarak bilinçsizce yatmakta olan hastanın çarşafla yüzünü kapatıp elleriyle ağzını ve boğazını sıktıklarını, parmaklarıyla gözüne baskı uyguladıklarını gördüler.

‘‘Bunda bir şey yok. Yara yok‘ dediler‘

Tedavisi devam eden M.A.’ya uğradığı şiddet uzun süre söylenmedi. M.A. iyileşmeye başlayınca yakınları tarafından görüntüler kendisine izletildi. M.A. Tokat savcılığında başvursa da şikayeti için “Kovuşturmaya yer yoktur” kararı verilerek geri çevrildi. Bu kez Sağlık Bakanlığı’na şikayette bulunarak Tokat savcılığına yeni bir suç duyurusunda daha bulundu. Bu sırada hastane yetkilileri iki personeli işten çıkarttı.

İHA’ya konuşan M.A. olayın üzeri kapatılmak istense de hukuki haklarını sonuna kadar aramakta kararlı olduğunu söyledi: “Felç geçirdim. Ambulansla devlet hastanesine geldim. Üç gün kaldım daha sonra Medicalpark Hastanesi’ne sevk ettiler. Orada da 13 gün kaldım. Şiddet gördüm. Yaşadıklarımı görüntüleri izledikten sonra öğrendim. Kendime geldikten sonra izledim görüntüleri. Psikolojim bozuldu. Şikayetçi oldum ama bir şey çıkmadı. Takipsizlik kararı var. Delil yok denildi. Davayı düşürdüler. Hukuk mücadelemi sürdüreceğim. Sağlık Bakanlığı’na dilekçe yazıp verdik. Cevap bekliyorum. ‘Bunda bir şey yok. Yara yok‘ dediler.”

Bakan Koca: Gerekenin yapılacağından kimsenin şüphesi olmasın

Görüntülerin sosyal medyada infial yaratması üzerine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter’dan hastanede soruşturma başlatıldığını söyledi.

Bakan şunları yazdı: “Tokat Medical Park hastanesinde kaydedildiği belirtilen, bir hastanın bazı çalışanlarca şiddete maruz kaldığını gösteren görüntüler üzüntü verici ve kabul edilemezdir. Bakanlığımız ilgili hastanede derhal soruşturma başlatmıştır. Gerekenin yapılacağından kimsenin şüphesi olmasın.”