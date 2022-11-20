AB’yle kıyas: Hem gıda enflasyonunda hem yüksek enflasyonda ‘birinci’yiz

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, bazı AB ülkelerindeki asgari ücretlinin alım gücüyle Türkiye’deki asgari ücretlinin alım gücünü kıyasladı: “Avrupayı asgari ücretlinin bazı temel besin maddelerinde alım gücü bizim asgari ücretlimizin fersah fersah üstünde.”

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Avrupa’da rafların boşluğundan dem vurmuştu.

Erdoğan’ın Avrupa’yla Türkiye arasında kıyaslama yapmaktan kaçındığını söyleyen Ağbaba, araştırmalarla elde ettiği verileri paylaştı.

Verilere göre durum şöyle:

Almanya’da 1811 avro asgari ücretle 8 bin 231 yumurta, 1146 kg pirinç, 1509 kg patates alınabilirken; Türkiye’de 6 bin 471 liralık asgari ücretle sadece 2619 yumurta, 161 kg pirinç ve 550 kilogram patates alınabiliyor.

Fransa’daki bir asgari ücretle 230 kilogram, Belçika’daki bir asgari ücretle 317 kilogram ve Yunanistan’da bir asgari ücretle 372 kilogram tavuk alınabiliyorken, Türkiye’deki asgari ücretle sadece 141 kg tavuk alınabiliyor.

Sütte, şekerde, soğanda Avrupa fark attı

Fransa’da bir asgari ücretli bizim asgari ücretimize göre 1297 litre daha fazla süt alabilirken, komşu Yunanistan’da bir asgari ücretle bizim asgari ücretimize göre 270 litre daha fazla süt alabiliyor.

Almanya’da bir asgari ücretli bizim asgari ücretlimize göre en az 30 kg daha fazla et alabilirken, Belçika’daki asgari ücretli bizim asgari ücretimize göre 110 kilo daha fazla et alabiliyor. Soğandaki alım gücü farkımızsa Fransa’ya göre 2 bin 605 kilo, Almanya’da 761 kilo, Hollanda’ya göre 613 kilo daha az.

“İktidara göre ne hikmetse Avrupalılar acından ölüyor bizdeyse her şey güllük gülistanlık, açlık sınırının ortalama 2 bin TL altında kalan asgari ücretlimiz bolluk içinde yaşıyor.”

Gıda enflasyonu: Avrupa bölgesinin gıda enflasyonundan 7,17 kat fazla

Türkiye’de gıda enflasyonundaki yıllık artış son TÜİK verilerine göre 99,05. Yani Türkiye’de gıda enflasyonunda artış son bir yılda üç haneye dayanmış durumda. Avrupa bölgesindeyse yıllık gıda enflasyonu artışı son olarak yüzde 13,8 olarak hesaplandı. Yani bizim yıllık gıda enflasyonu artışımız Avrupa bölgesindeki ortalama yıllık gıda enflasyonu artışından 7,17 kat daha fazla.

“Türkiye hem yüksek enflasyonda hem gıda enflasyonunda tüm Avrupa ülkeleri içerisinde birinciliği hiç kimseye kaptırmazken, iktidarsa sürekli olarak çarpıtma ve algı peşinde.

Savaştaki Rusya’dan 6,8 kat, Ukrayna’dansa 3,2 kat daha fazla enflasyona sahipken, tüm dünya bizim ekonomi modelimizi takdir ediyor yalanlarına da kimsenin inanmasını beklemesin.”