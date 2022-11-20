Prof. Azap’tan ‘bağışıklık’ uyarısı: Bu kış daha çeşitli virüslerle hastalık göreceğiz

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Alpay Azap, solunum yolu enfeksiyonlarının hızla arttığını belirterek, maske uyarısında bulundu.

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Son zamanlarda birçok kişi, Covid-19’a benzer bir enfeksiyon kaptığını ve öksürüğünün günlerce geçmediğini paylaşıyor. Prof. Dr. Alpay Azap da Twitter hesabından konuya ilişkin bilgi vererek uyardı:

“Çok kişi hastalandı. Çocuklar bu infeksiyonların yayılmasında başrol oynadığı için okulların ara tatili bizi biraz rahatlattı. Ancak yarın okullar açılıyor. Okulların açılmasıyla birlikte önümüzdeki haftalarda solunum yolu infeksiyonlarında ciddi artışlar olması kaçınılmaz.

Covid, grip vb. infeksiyonlardan korunmak için kapalı alanlarda ve toplu taşımada maske kullanmaya başlamamız gerekli. Grip ve Covid aşılarını da tamamlamalıyız.

Üç yıldır Covid için alınan önlemler sayesinde solunum virüsleri dolaşamadığı için toplumda genel bağışıklık azaldı. Bu kış daha çok ve çeşitli virüslerle hastalık göreceğiz. Üstelik biraz daha ağır seyirli olacak infeksiyonlar. Bu kış maske-mesafe-havalandırma-aşı daha da önemli.”