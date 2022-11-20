Perinçek, AYM’yi ‘operasyonla’ hedef aldı: İhanet etmeyin, HDP’yi kapatın

Vatan Partisi Doğu Perinçek, Suriye ve Irak’ta başlatılan hava operasyonunu hatırlatarak, HDP’nin kapatılması için Anayasa Mahkemesi’ne seslendi: “Mehmetçiğe ihanet etmeyin, HDP’yi kapatın!”

Doğu Perinçek, AYM’yi hedef aldı (VP)

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de 15 Kasım’daki grup toplantısında HDP’ye katlanamadığını söyleyerek kapatılması için yeni bir çağrı yapmıştı.

Bahçeli’nin bu çağrısının ardından TSK’nın Suriye ve Irak’a başlattığı operasyondan dem vuran Perinçek, HDP’nin kapatılması için Anayasa Mahkemesi’ne çağrı yaptı.

Perinçek, şunları kaydetti: “Mehmetçiğimizin ABD’nin kuklası PKK ve uzantılarına karşı Suriye ve Irak’ın kuzeyinde başlattığı taarruzu selamlıyoruz. Ordumuz sınır ötesinde terörü boğarken, Ankara’da, TBMM’de hâlâ PKK propagandası serbest. AYM’ye sesleniyoruz: Mehmetçiğe ihanet etmeyin, HDP’yi kapatın!”