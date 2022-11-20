HDP’liler, ‘Hakan Fidan’ın sözleri’ni hatırlattı, operasyona çıkıştı: Bayat senaryo

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Suriye ve Irak’a yaptığı operasyonlara tepki gösteren HDP’liler, Taksim’deki bombalı saldırıya dikkat çekti.

HDP’li Serpil Kemalbay, mesajında şunları yazdı: “Bayat senaryolara, 40 yıldır bitmeyen savaş politikalarına mahkum değiliz. Ne demişti Hakan Fidan: ‘Gerekirse Suriye’ye dört adam gönderirim. Türkiye’ye sekiz füze attırır savaş çıkartırım.’“

HDP’liler, Suriye ve Irak’a operasyonu ‘bayat senaryo’ olarak değerlendiriyor. (Fotoğraf: HDP)

Taksim’de altı kişinin hayatını kaybettiği, 81 kişinin de yaralandığı patlamanın ardından resmi makamlar saldırıyı ‘PKK/YPG/PYD’nin yaptığı belirtilmiş, PKK’ysa saldırıyla alakalarının olmadığını kaydetmişti.

Uzun süredir sınır ötesi operasyon mesajı verse de bir türlü Rusya, İran ve ABD’den destek alamayan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Taksim patlamasının ardından G20 zirvesinde gazetecilerin sorularını yanıtlarken “Ne gerekiyorsa onu yapmakta kararlı olduğumuzu tüm dünyanın bilmesi lazım” demişti.

Milli Savunma Bakanlığı’nın saat 01:12’deki Twitter paylaşımında “Hesap zamanı! Alçaklardan hain saldırıların hesabı soruluyor!” dendi.

Operasyonun başlamasıyla HDP’li bazı milletvekilleri de Twitter’dan mesajlarla tepkilerini dile getirdi.

Taksim’deki patlamanın operasyon için ‘bir senaryo’ olduğunu söyleyen HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay, şunları yazdı: “Bayat senaryolara, 40 yıldır bitmeyen savaş politikalarına mahkum değiliz. Ne demişti Hakan Fidan: ‘Gerekirse Suriye’ye dört adam gönderirim. Türkiye’ye sekiz füze attırır savaş çıkartırım.‘ Kürt bölgesine harekat Saray iktidarının muhalefeti sindirme, ömrünü uzatma hamlesidir.”

Bayat senaryolara, 40 yıldır bitmeyen #savaş politikalarına mahkum değiliz.



Ne demişti Hakan Fidan: “Gerekirse Suriye’ye 4 adam gönderirim. Türkiye’ye 8 füze attırır savaş çıkartırım”



Kürt bölgesine harekat Saray iktidarının muhalefeti sindirme, ömrünü uzatma hamlesidir. — Serpil Kemalbay (@SerpilKemalbay) November 19, 2022

Diğer HDP’lilerin mesajlarıysa şöyle;

Berdan Öztürk: “Rojava’da DAÎŞ’in yenilgiye uğratilmasıyla hayal kırıklığına uğrayan AKP-MHP faşizmi günlerdir Rojava’ya saldırmak için gerekçeler üretmeye çalışıyor; Rojava’ya yönelik bu saldırılarla iktidarda kalmaya çalışanlar Kobanê’de düşecek.”

Rojava'da DAÎŞ'in yenilgiye uğratilmasıyla hayal kırıklığına uğrayan AKP-MHP faşizmi günlerdir Rojava'ya saldırmak için gerekçeler üretmeye çalışıyor; Rojava'ya yönelik bu saldırılarla iktidarda kalmaya çalışanlar #Kobanê'de düşecek. — Berdan Öztürk (@berdan_ozturk) November 20, 2022

Gülistan Kılıç Koçyiğit: “Kürt Halkını katlederek,şehirlerini bombalayarak iktidar da kalmaya çalışan AKP-MHP faşizmine karşı mücadeleyi büyütme zamanı…”