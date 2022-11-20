AKP, Saadet’e de ‘yanaşıp’ Erdoğan’a destek istemiş, ama Saadet’ten ‘kontra’ gelmiş

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, Almanya’ya giden AKP heyetinin burada aralarında Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun da aralarında olduğu Saadet Partisi (SP) heyetinden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yeniden seçilmesi için destek istediğini yazdı.

Sarıkaya’ya göre AKP’liler SP’lilerden “Siz bizim adayı destekleyin” yanıtını almış.

Temel Karamollaoğlu, partisinin ‘Seçime Hazırlık Avrupa Hamle Toplantısı’nda konuştu (SP)

Seçime yedi aydan az bir süre kala partiler, hem yurt içinde hem de yurt dışında propagandalarını sürdürüyor. AKP heyeti de bu kapsamda Almanya’nın Nürnberg kentinde çalışma başlattı.

Habertürk yazarı Sarıkaya, Almanya’ya giden AKP heyetinin buradaki SP teşkilatını ziyaret ettiğini ve Erdoğan için destek istediğini yazdı.

Sarıkaya, Almanya ziyaretinde Karamollaoğlu’na eşlik eden SP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kaya’yla görüştüğünü kaydederek şunları aktardı:

“AK Parti heyeti, ‘Cumhurbaşkanımızın oy oranı yüzde 45’i aşıyor, siz de desteğinizi gösterin bu işi bitirelim’ deyince, SP teşkilatı parti programlarını çıkarıp SP’nin parlamenter sistemi arzu ettiğini anımsatmış ve ‘Siz bizim adayı destekleyin’ yanıtını vermiş. Konu da bu noktada kapanmış.”

Sarıkaya, yazısına “Aktarıldığına göre partiler, yurt dışı temaslarında parti teşkilatlarıyla kalmayıp sivil toplum kuruluşlarına çok daha fazla yer ayırmış” notunu da ekledi.

İYİ Parti’ye çağrı

Erdoğan, hafta içi İYİ Parti’yi ‘altılı masadan kalkmaya’ çağırmış ama Akşener’den olumsuz yanıt almıştı.