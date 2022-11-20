Kılıçdaroğlu, Akşener ve Babacan’ın açıklamalarından memnunmuş

Sözcü yazarı Saygı Öztürk, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın İYİ Parti’ye ‘sinyal’ vermesinden sonra partinin genel başkanı Meral Akşener’in Erdoğan’a verdiği olumsuz yanıttan memnun olduğunu yazdı.

Öztürk, ocak ayında adayın açıklanacağını ve bunun Kılıçdaroğlu olacağını da ekledi.

Akşener ve Babacan’ın çıkışları Kılıçdaroğlu’nu memnun etti. (Fotoğraf: AA)

G20 zirvesi için gittiği Endonezya’da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, İYİ Parti’yle ilgili “Bir dönüşüm yapmak suretiyle gerek bu altılı masayı terk etmek, gerekse milli ve yerli bir duruş sergilemek üzere konumunu yeniden gözden geçirir” demişti.

Akşener’se partisini ’masadan kalkmaya’ çağıran Erdoğan’a İzmir’den yanıt vermişti. “Yaptığı zikzaklara alıştık” diyen Akşener, sözlerini şöyle sonlandırmıştı: “Milletimizin geleceğinin heba edildiği bir kumar masasında hiç olmadık.”

Öztürk, Kılıçdaroğlu’nun Akşener’in ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın ‘altılı masa’dan hiçbir partinin Erdoğan’la yürümeyeceğini vurguladığı açıklamalardan memnun.

Saygı Öztürk’ün yazısındaki ilgili bölüm şöyle: “Kılıçdaroğlu, geçen Cuma günü yakın bir dostuyla konuşurken, ‘İnanın bu zikzaklar beni yoruyor’ dedi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in, Erdoğan’ın çağrısına verdiği cevaptan da memnun kaldığını öğrendim. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın da, ‘Altı partinin hiçbiri Erdoğan’ın peşinden gitmez’ sözleri de CHP’de memnuniyet yarattı.”

‘Ocakta aday açıklacak’

Öztürk, ‘altılı masa’nın ocak ayında cumhurbaşkanı adayını açıklayacağını ve beklenen ismin Kılıçdaroğlu olduğunu da kaydetti: “Altılı masanın cumhurbaşkanı adayı, takvimde bir değişiklik olmazsa ocak ayında açıklanacak. Beklenen, bu ismin Kemal Kılıçdaroğlu olacağı.”