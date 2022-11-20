Musk, Trump’ın Twitter hesabını yeniden açtı

Twitter’ın yeni sahibi Elon Musk, eski ABD başkanı Donald Trump’ın kapatılan Twitter hesabının yeniden açılacağını açıkladı.

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Musk, dün ‘ABD’nin eski başkanı Donald Trump’ın Twitter hesabı geri gelsin mi’ anketi başlatmıştı.

Anketin sonuçlarını açıklayan Musk, kullanıcıların yüzde 52’sinin ‘evet’ oyu verdiğini duyurdu.

Musk, “Halk konuştu. Trump, geri dönecek” mesajını paylaşarak, “Halkın sesi, Tanrı’nın sesi” anlamına gelen Latince “Vox Populi, Vox Dei” ifadesini kullandı.

Trump’ın sosyal medya hesapları, 6 Ocak 2021’deki Kongre baskınının ardından ‘baskını teşvik ettiği‘ gerekçesiyle tamamen kapatılmıştı.

Karar ifade özgürlüğünü engellediği iddiasıyla ABD’de geniş tartışmalara neden olmuştu.

Twitter da Trump’ın paylaşımlarının ‘şiddeti kışkırtma riski’ doğurduğu iddiasıyla eski başkanın hesabını kalıcı olarak askıya almıştı.

‘Dönmeyeceğim’ demişti

Fox News kanalına konuşan Trump, Twitter hesabıyla ilgili o dönem şunları söylemişti: “Twitter’a dönmeyeceğim, Truth platformunda kalacağım. Umarım Elon Twitter’ı satın alır çünkü o Twitter’ı geliştirecektir, o iyi bir adam, ancak ben Truth’ta kalacağım.”

Musk’ın Twitter’ı satın alma niyetini açıkladığı günden bu yana özellikle Cumhuriyetçi çevrelerde satın alma gerçekleşirse Trump’ın Twitter’a dönebileceğine ilişkin beklentiler ortaya çıkmıştı.

Trump, 2024’teki başkanlık seçimi için yeniden aday olacağını açıklamıştı.