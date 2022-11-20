Ahmet Hakan, Aslı Baykal’a ‘CHP’de yeni hareket’ için ‘yol gösterdi’

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Aslı Baykal’a istifa ettiği CHP’de yeni bir hareket başlatması için yol gösterdi. Baykal’a arkasına alması için eskiden CHP’den etkili olan iki ismi önerdi.

Hakan, ‘köşesinden görevini yaptığı için’ Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’dan canlı yayında övgü almıştı.

Ahmet Hakan, Aslı Baykal’a CHP’de yeni harekat için yol gösterdi. (Fotoğraf: AA)

CHP’nin eski genel başkanı Deniz Baykal’ın kızı Prof. Dr. Aslı Baykal, bir süre önce sosyal medya hesabından CHP’den istifa ettiğini duyurmuştu. Neden istifa ettiğine ilişkin sorulara yanıt vermese de Baykal’ın AKP’ye geçeceğine yönelik iddialar ortaya atılmıştı. Baykal iddialara ilişkin henüz net bir mesaj vermiş değil.

Erdoğan’ın ‘köşesinden görevini yapıyor’ diye övdüğü Hürriyet yazarı Hakan’sa bugün köşesinden Aslı Baykal’a yol gösterdi.

Baykal’ı, “Nereye vuracağını biliyor. Kendisine bir konum açıyor. Bombalarken mantıksızlaşmıyor. İdeolojik bir duruşu var. Duruşunda tutarsızlık yok. Öfkesinin nedenini iyi açıklıyor” diye öven Hakan, bunların Baykal’da ‘bir potansiyel olduğuna işaret ettiğini’ savundu.

CHP’deki ‘ulusalcı solu harekete geçirmesi’ için Baykal’a taktik veren Hakan, bunun için Deniz Baykal döneminde CHP’nin etkili isimlerinden Mehmet Sevigen ve Yılmaz Ateş’i arkasına almasını önerdi.

Hakan’ın yazısındaki ilgili bölüm şöyle:

“CHP’deki çizgi değişiminin ardından ulusalcı sol hareket eksiği doğdu malum.

Aslı Baykal, belki de o boşluğu doldurabilir. ‘Mehmet Sevigen’leri, ‘Yılmaz Ateş’leri falan da arkasına alarak… Tabii böyle bir hareketin başarılı olabilmesi için iki şeye ihtiyaç var:

Bir: CHP’nin seçim kaybetmesine…

İki: Tabanda bir ‘ulusalcı sol‘ arayışının olmasına…”