Ahmet Hakan, AKP’nin davetiyle ‘gaza geldi’: ‘Kendisi gibiler’ için iyimser

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, ‘köşesinden gereğini yaptığını’ canlı yayında açıkladığı Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Türkiye’de gazetecilerin iki taraftan birini tuttuğunu fakat kendisi gibilerinin arada kaldığı için ‘sopa yediğini’ iddia etti.

Fotoğraf: Diken/AA

28 Eylül’de CNN Türk canlı yayınına katılan Erdoğan “Muhalefetin sağlık konusunda eleştirileri kesildi” diyen Selvi’ye, “Köşenden gereğini yapacaksın, Ahmet bey (Hakan) gereğini yapıyor…” talimatını vermişti.

Erdoğan’ın Ahmet Hakan’ın köşesinden gereğini yaptığını açık bir şekilde ifade etmesi, Ahmet Hakan’ın yandaşlığını bir kez daha tartışmaya açmıştı.

Bugünkü yazısındaysa Hakan, gazetecilerin Türkiye’de iktidar ve muhalefet destekçisi olarak iki ayrıldığını fakat kendisi gibi olanların ‘arada kaldığını’ iddia etti.

Bu yüzden ‘her gün sopa yediğini’ iddia eden Hakan, şunları yazdı: “Türkiye’de gazeteciler, uzun bir süredir resmen ve alenen ikiye ayrılmış durumda: Bir: İktidar destekçisi gazeteciler. İki: Muhalefet destekçisi gazeteciler. Bizim gibi arada kalanlar ya da arada kalmaya özen gösterenler ise her gün sopa yiyor.”

Hakan bu açıdan, AKP’nin cuma düzenleyeceği ‘Türkiye Yüzyılı’ programına bazı ‘muhalefet destekçisi’ gazetecilerin de davet edilmesini önemli buduğunu yazdı: “Bu çarpık düzeni, bu feci anomaliyi, bu garip durumu, bu vahim garabeti, bu kahrolası statükoyu sarsacak çok önemli bir gelişme yaşandı dün. Gazetecilikte ortaya çıkan çarpıklığın, anomalinin, yanlış düzenin ortadan kalkması için eşsiz bir katkı sunabilir.”

Hakan, “Ben fazla mı iyimserim acaba” diye de sordu.