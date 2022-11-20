COP27: İklim krizinden en olumsuz etkilenen ülkeler için fon oluşturulacak

Mısır’da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 27’nci Taraflar Konferansı’na (COP27) katılan delegasyonların temsilcileri, gelişmekte olan ülkelerin iklim değişikliği sonucunda maruz kaldıkları kayıp ve zararları tazmin etmek için bir fon kurulmasını onayladı.

Aktivistler, anlaşma sağlanmadan önce, dün, ”Bizi yarı yolda bırakmayın”, ”Açığımızı kapatın” yazılı dövizlerle delegelere mesaj yolladı. (Fotoğraf: Reuters)

Şarm el-Şeyh kentinde düzenlenen ve 18 Kasım’da sona ermesi planlanan COP27’nin taraflar arasında anlaşmanın sağlanması için uzatılmasının ardından uzun müzakereler sonrası 200 ülkeden delegelerin katılımıyla genel bir oturum düzenlendi.

İklim krizinden en olumsuz etkilenen söz konusu ülkelerin zararlarının tazmin edilmesi için fon kurulması yönünde anlaşmaya varılması katılımcılar tarafından alkışla karşılandı. Böyle bir fonun oluşturulması uzun yıllardır talep ediliyordu.

Detaylar 2023’te netleşecek

Fonun operasyonel detayları 2023’ün sonunda Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) yapılması öngörülen bir sonraki konferansta onaylanması hedefiyle daha sonra belirlenecek.

COP27 Başkanı ve Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, 6 Kasım’dan beri devam eden zirveye katılan delegelere, anlaşmaya uymaları ve kendilerine sunulacak konferans kararlarını onamaları çağrısında bulundu.