Bloomberg’den Erdoğan analizi: Kürtlere seçim öncesi kur yapıyor

ABD merkezli haber ajansı Bloomberg, hapisteki eski HDP lideri Selahattin Demirtaş’ın Diyarbakır’a götürülmesini Kürtlerin sempatisini kazanmaya dönük bir hamle olarak değerlendirdi: “Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan liderlerini hapse attıktan sonra iktidarı belirleyecek Kürtlere kur yapıyor.”

Fotoğraf: Reuters

Avukatları, anne ve babasının peş peşe kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılıp yoğun bakıma alınması üzerine Demirtaş’ın 12 Kasım’da hapis yattığı Edirne’den Diyarbakır’a götürüldüğünü duyurmuştu. Sadiye Demirtaş’ın yoğun bakımdan taburcu edildiği, Tahir Demirtaş’ın hala burada tutulduğu kaydedilmişti.

Öncesinde AKP’nin HDP’ye anayasada değişiklik teklifiyle ilgili ziyareti, Aysel Tuğluk’un serbest bırakılması ve nihayet Demirtaş’ın kamuya ait bir uçakla Diyarbakır’a götürülmesi iktidarın seçimler öncesi Kürt seçmenlerin gönlünü alma hamleler olarak yorumlanmıştı.

Demirtaş’sa “Bunca yaşananlar hafızalarda henüz canlıyken, haksızlıklar ve hukuksuzluklar artarak devam ederken beni değil jetle Diyarbakır’a, mekikle Mars’a da götürseler durum değişmez” demişti.

‘Arkasında plan yatıyor’

Bloomberg’de yayınlanan analizde, Türkiye’de refakat izninin siyasi tutsaklar için bir norm olmadığı, ‘ülkedeki en önemli Kürt’ diye belirtilen Demirtaş’a bu iyiliğin arkasında bir ‘plan’ yattığı vurgulandı. Ama bu ‘plan’ın TSK’nın 13 Kasım’da altı kişinin öldüğü, 81 kişinin yaralandığı Taksim saldırısına karşılık Irak ve Suriye’deki Kürt hedeflerini vurmasını engellemediği belirtildi.

Bloomberg’e göre iktidar bazı önde gelen Kürtlerin desteğini sağlamak istiyor. Bu yolla en azından HDP’nin muhalefet blokuyla yakınlaşmasını engellenmeyi amaçlıyor.

Ajans, anketlerde düştüğü gözlenen oylarını toparlamaya çalışan Erdoğan’ın seçimlerde kilit konumdaki Kürt seçmene ulaşmanın yollarını aradığını, bunun haziranda planlanan seçimlerin ne kadar zor geçebileceğini düşündüğünü gösterdiğini yazdı.

Bloomberg şunları da hatırlattı: “HDP 80 sandalye kazandığı 2015’teki genel seçimlerden bu yana iktidarın hedefinde. Bu dönemde HDP’li vekillerin dokunulmazlıkları kaldırıldı, seçilmiş onlarca HDP’li hapse atıldı, partinin kazandığı belediyelereyse kayyım atandı.”