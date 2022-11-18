Demirtaş, ‘Diyarbakır’a götürülmesi’ üzerinden muhalefete dokundurdu

Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, AKP’nin seçimler öncesi Kürt seçmenlere yönelik hamlesinin normal olduğu belirtirken ”Asıl anormal olan, hiçbir hamle yapmaya cesareti olmayanların tutumudur” dedi.

Demirtaş, yoğun bakıma alınan anne-babasını görmek için Diyarbakır’a götürülmesiyle ilgiliyse şunları söyledi: ”Haksızlıklar ve hukuksuzluklar artarak devam ederken beni değil jetle Diyarbakır’a, mekikle Mars’a da götürseler durum değişmez.”

Fotoğraf: HDP

Demirtaş’ın 12 Kasım’da Diyarbakır’a götürüldüğünü avukatları duyurmuştu. Avukatlar, Demirtaş’ın anne ve babasının peş peşe kalp sorunları için yoğun bakıma alındıklarını belirtmişti. Anne Sadiye Demirtaş’ın yoğun bakımdan taburcu edildiği ve baba Tahir Demirtaş’ın hala burada tutulduğu kaydedilmişti.

Öncesinde AKP’nin HDP’ye anayasa ziyareti ve Aysel Tuğluk’un da serbest bırakılması gibi gelişmeler, iktidarın seçimler öncesi Kürt seçmenlere yönelik yeni bir hamlesi olarak yorumlanmıştı.

Demirtaş, Halk TV’den İsmail Saymaz’ın ”AK Parti’nin Kürtlere ve HDP seçmenlerine yönelik bir başka hesabından söz edebilir miyiz” sorusuna şu yanıtı verdi: ”Herhalde babam, kalp krizini özellikle bu döneme denk getirmedi. Dolayısıyla bu saydıklarınız arasında benim durumum biraz tesadüf oldu.

Öte yandan AKP’nin Kürt oyları olmadan seçimde başarılı olamayacağını herkes biliyor. Bu nedenle bazı hamleler yapması normal. Asıl anormal olan, hiçbir hamle yapmaya cesareti olmayanların tutumudur.

Bunca yaşananlar hafızalarda henüz canlıyken, haksızlıklar ve hukuksuzluklar artarak devam ederken beni değil jetle Diyarbakır’a, mekikle Mars’a da götürseler durum değişmez.

HDP’nin desteği demokrasiye, özgürlüklere ve onurlu barışa olacaktır. Bunun için iki ittifakın da çok daha ciddi ve kayda değer hamleler yapmasını, somut adımlar atmasını beklemek bizim ve seçmenimizin hakkı ve beklentisidir. Bu adımlar ilkeli ve samimi olursa bundan tüm Türkiye kazançlı çıkar.”