Demirtaş, yoğun bakıma alınan annesi ve babası için Diyarbakır’a götürüldü

Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ın yoğun bakıma alınan anne ve babası için Diyarbakır’a götürüldüğü bildirildi.

Konuyla ilgili Demirtaş’ın avukatlarından gelen açıklamada, alınan izinle Demirtaş’ın gece yarısı Diyarbakır’a götürülerek babasını ziyaret ettiği belirtildi.

Açıklama şöyle:

“Müvekkilimiz Sayın Selahattin Demirtaş’ın anne ve babası, peş peşe geçirdikleri ani rahatsızlıklar nedeniyle Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınmışlardır. Sayın Demirtaş’ın annesi Sadiye Hanım, yoğun bakımdaki tedavisinin ardından taburcu edilmiş; babası Tahir Bey ise halen kardiyoloji yoğun bakım servisinde tedavi altındadır.

Yakınlarının hayati tehlike taşıyan hastalıkları nedeniyle müvekkilimiz Sayın Demirtaş, yasaların kendisine verdiği hak çerçevesinde alınan izinle, 12 Kasım gecesi Edirne Cezaevinden Diyarbakır’a götürülmüş, babasını kısa bir ziyaret sonrasında tekrar Edirne Cezaevi’ne götürülmüştür. Emeği geçenlere, tüm sağlık ekibine müvekkilimizin ve ailesinin teşekkürlerini iletiyor, kamuoyunun bilgisine saygı ile sunuyoruz.”