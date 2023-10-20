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Yaramazlara biraz batar!

Akşam Postası / 20 Ekim 2023

İsrail’in Gazze için üç aşamalı planı

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Gazze için yaptıkları planı açıkladı.

İsrail karşı saldırıda: 4 bin 137 Filistinli öldü

Filistin’e destek veren Benzema, Fransız politikacıların hedefinde

Bayern Münih, hedefteki Mezravi’ye sahip çıktı

Okullarda Filistin için saygı duruşu

Benzine 1,48 lira zam

İsrail-Filistin savaşı yüzünden artan petrol fiyatları ve dolardaki yükseliş, pompaya da yansıyor. Benzine 1,48 liralık zam bu geceden itibaren geçerli olacak.


Piyasa anketi: Enflasyon beklentisinde yükseliş

Piyasanın yıl sonuna ilişkin enflasyon beklentisi yükselirken dolar/TL beklentisi düştü.

Kandilli’den İstanbul için deprem uyarısı: Yedi ili etkileyecek, tsunami olası

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi Müdürü Doç. Dr. Doğan Kalafat olası İstanbul depreminin Marmara Denizi’nde tsunamiye neden olabileceğini söyledi.

Deutsche Bank ‘yüzde 40 faiz’ beklentisini öne çekti

Deutsche Bank, Merkez Bankası’nın (MB) bu ay 500 baz puan faiz artıracağını ve yıl sonunda faiz oranının yüzde 40’a ulaşacağını öngördü.

Fenerbahçe Erden Timur’un cezalandırılmasını istedi

Fenerbahçe, Galatasaray Sportif Başkan Vekili Erden Timur’un iddiasıyla ilgili olarak Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) soruşturma açmasını istedi.

AYM hükmü iptal etti: Anne de soybağının reddi davası açabilir

Anayasa Mahkemesi (AYM), koca ve çocuğa soybağının reddi davası açılmasına imkan tanıyan ama anneye bu imkanı sağlamayan hükmü Anayasa’ya aykırı bularak iptal etti.

Uzayda ‘gizemli’ patlama: Sekiz milyar yıl önceki radyo dalgaları Dünya’ya ulaştı

Avustralyalı astronomlar, Dünya’ya ulaşması sekiz milyar yıl süren radyo dalgalarından kaynaklanan gizemli bir patlama saptadı.

Twitter’a iki yeni abonelik türü geliyor

Twitter’ın sahibi Elon Musk, iki yeni abonelik türünün satışa sunulacağını açıkladı.

Siz hiç zebra balığı kafası gördünüz mü? Ya da kafein kristali…

CHP’li Onursal Adıgüzel, Gezi Parkı Anması’na katıldığı gerekçesiyle ifade verdi

Eski CHP milletvekili ve genel başkan yardımcısı Onursal Adıgüzel, 2017’de Gezi Parkı Anması’na katıldığı gerekçesiyle ifade verdi.

Yeni filmi vizyonda: Martin Scorsese’nin en iyi 10’u
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Hamas ABD’li iki rehineyi serbest bıraktı

Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin Kassam Tugayları, ABD’li iki rehineyi serbest bıraktıklarını duyurdu. Kassam Tugayları 7 Ekim sabahı İsrail’e ‘Aksa Tufanı‘ adlı kapsamlı saldırı başlatmıştı. Gazze’den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar yerleşim yerlerine girmişti. İsrail’in resmi savaş ilan ederek Gazze’ye yoğun bombardıman başlatmasını tetikleyen Hamas’ın bu saldırısında en az 203 kişi rehin alınmıştı. AA’nın […]

Erden Timur PFDK’ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Galatasaray Sportif Başkan Vekili Erden Timur disiplin kuruluna sevk etti. 17 Ekim’de A Spor’da konuşan Timur, Dönemin Merkez Hakem Kurulu başkanı Lale Orta’nın VAR görüntüsünü Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç’a gönderdiğini iddia etmişti. Hem Lale Orta hem de Ali Koç iddiayı yalanlamıştı. Fenerbahçe bu iddiaları nedeniyle Timur’un cezalandırılması istemişti. TFF bunun üzerine […]

Akşam Postası / 20 Ekim 2023

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