Akşam Postası / 20 Ekim 2023

İsrail’in Gazze için üç aşamalı planı

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Gazze için yaptıkları planı açıkladı.

Benzine 1,48 lira zam

İsrail-Filistin savaşı yüzünden artan petrol fiyatları ve dolardaki yükseliş, pompaya da yansıyor. Benzine 1,48 liralık zam bu geceden itibaren geçerli olacak.

Piyasa anketi: Enflasyon beklentisinde yükseliş

Piyasanın yıl sonuna ilişkin enflasyon beklentisi yükselirken dolar/TL beklentisi düştü.

Kandilli’den İstanbul için deprem uyarısı: Yedi ili etkileyecek, tsunami olası

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi Müdürü Doç. Dr. Doğan Kalafat olası İstanbul depreminin Marmara Denizi’nde tsunamiye neden olabileceğini söyledi.

Deutsche Bank ‘yüzde 40 faiz’ beklentisini öne çekti

Deutsche Bank, Merkez Bankası’nın (MB) bu ay 500 baz puan faiz artıracağını ve yıl sonunda faiz oranının yüzde 40’a ulaşacağını öngördü.

Fenerbahçe Erden Timur’un cezalandırılmasını istedi

Fenerbahçe, Galatasaray Sportif Başkan Vekili Erden Timur’un iddiasıyla ilgili olarak Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) soruşturma açmasını istedi.

AYM hükmü iptal etti: Anne de soybağının reddi davası açabilir

Anayasa Mahkemesi (AYM), koca ve çocuğa soybağının reddi davası açılmasına imkan tanıyan ama anneye bu imkanı sağlamayan hükmü Anayasa’ya aykırı bularak iptal etti.

Uzayda ‘gizemli’ patlama: Sekiz milyar yıl önceki radyo dalgaları Dünya’ya ulaştı

Avustralyalı astronomlar, Dünya’ya ulaşması sekiz milyar yıl süren radyo dalgalarından kaynaklanan gizemli bir patlama saptadı.

Twitter’a iki yeni abonelik türü geliyor

Twitter’ın sahibi Elon Musk, iki yeni abonelik türünün satışa sunulacağını açıkladı.

CHP’li Onursal Adıgüzel, Gezi Parkı Anması’na katıldığı gerekçesiyle ifade verdi

Eski CHP milletvekili ve genel başkan yardımcısı Onursal Adıgüzel, 2017’de Gezi Parkı Anması’na katıldığı gerekçesiyle ifade verdi.