Akşam Postası / 20 Ekim 2023

İsrail’in Gazze için üç aşamalı planı
İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Gazze için yaptıkları planı açıkladı.
İsrail karşı saldırıda: 4 bin 137 Filistinli öldü
Filistin’e destek veren Benzema, Fransız politikacıların hedefinde
Bayern Münih, hedefteki Mezravi’ye sahip çıktı
Okullarda Filistin için saygı duruşu
Benzine 1,48 lira zam
İsrail-Filistin savaşı yüzünden artan petrol fiyatları ve dolardaki yükseliş, pompaya da yansıyor. Benzine 1,48 liralık zam bu geceden itibaren geçerli olacak.
Piyasa anketi: Enflasyon beklentisinde yükseliş
Piyasanın yıl sonuna ilişkin enflasyon beklentisi yükselirken dolar/TL beklentisi düştü.
Kandilli’den İstanbul için deprem uyarısı: Yedi ili etkileyecek, tsunami olası
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi Müdürü Doç. Dr. Doğan Kalafat olası İstanbul depreminin Marmara Denizi’nde tsunamiye neden olabileceğini söyledi.
Deutsche Bank ‘yüzde 40 faiz’ beklentisini öne çekti
Deutsche Bank, Merkez Bankası’nın (MB) bu ay 500 baz puan faiz artıracağını ve yıl sonunda faiz oranının yüzde 40’a ulaşacağını öngördü.
Fenerbahçe Erden Timur’un cezalandırılmasını istedi
Fenerbahçe, Galatasaray Sportif Başkan Vekili Erden Timur’un iddiasıyla ilgili olarak Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) soruşturma açmasını istedi.
AYM hükmü iptal etti: Anne de soybağının reddi davası açabilir
Anayasa Mahkemesi (AYM), koca ve çocuğa soybağının reddi davası açılmasına imkan tanıyan ama anneye bu imkanı sağlamayan hükmü Anayasa’ya aykırı bularak iptal etti.
Uzayda ‘gizemli’ patlama: Sekiz milyar yıl önceki radyo dalgaları Dünya’ya ulaştı
Avustralyalı astronomlar, Dünya’ya ulaşması sekiz milyar yıl süren radyo dalgalarından kaynaklanan gizemli bir patlama saptadı.
Twitter’a iki yeni abonelik türü geliyor
Twitter’ın sahibi Elon Musk, iki yeni abonelik türünün satışa sunulacağını açıkladı.
CHP’li Onursal Adıgüzel, Gezi Parkı Anması’na katıldığı gerekçesiyle ifade verdi
Eski CHP milletvekili ve genel başkan yardımcısı Onursal Adıgüzel, 2017’de Gezi Parkı Anması’na katıldığı gerekçesiyle ifade verdi.