Siz hiç zebra balığı kafası gördünüz mü? Ya da kafein kristali…

Bir kemirgenin göz sinirinden kafein kristallerine, yapraktaki floresan tüylerden zebra balığı kafasına… Nikon Küçük Dünya Fotomikrografi Yarışması’nda ödüle layık görüle fotoğraflar açıklandı.
Forbes‘un aktardığına göre ancak mikroskopla görülebilen bir dünyanın güzelliğini yansıtan fotoğraflar sadece teknik olarak değil sanatsallığıyla da değerlendirildi. Kazananlar, 72 ülkeden ve çok çeşitli bilimsel disiplinlerden gelen 1900 başvuru arasından seçildi.
Birinciliği, astrositler (sarı), kontraktil proteinler (kırmızı) ve retinal vaskülatürü (yeşil) gösteren kemirgen optik sinir başının canlı görüntüsüyle Hassanain Qambari kazandı. Qambari’ye Lions Göz Enstitüsü’nden (oftalmolojik bakım ve bilimsel araştırma merkezi) Jayden Dickson yardım etti.
Bu renkli görüntü, dünya çapında diyabetli her beş kişiden birini etkileyen diyabetik retinopatinin incelenmesi ve tersine çevrilmesine önemli bir katkı sağlıyor.
Qambari şöyle dedi: “Yarışma sadece katılımcıların alın terini ve tutkusunu takdir etmekle kalmıyor, aynı zamanda genç bilim insanlarına ilham verebiliyor.”
Ödüllü ödülsüz diğer fotoğraflardan bazıları şöyle:
UV ışığına maruz kalan iğde ağacının yaprak yüzeyini kaplayan otomatik floresan savunma tüyleri.
Yavru bir tarantulanın zehirli dişleri.
Arı ve bal detayı…
Hibuskus çiçeği tomurcuğu.
Yengeç örümceği.
Balçık küfü.
Mısır’ın Tanta kentindeki Tanta Üniversitesi Zooloji Bölümü’nde bir çiçeğin üzerinde duran guguk yaban arısı.
Ostrakodlar ve algler… Ostrakodlar, baloncuklarla çevrili yosunların arasında uçuşuyor.
Fare embriyosu.
Kafein kristalleri.
Zebra balığı kafası… Kan damarlarını (mavi), lenfatik damarları (sarı), deri ve pulları (macenta) gösteren yetişkin transgenik zebra balığı kafası.