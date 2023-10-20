Siz hiç zebra balığı kafası gördünüz mü? Ya da kafein kristali…

Bir kemirgenin göz sinirinden kafein kristallerine, yapraktaki floresan tüylerden zebra balığı kafasına… Nikon Küçük Dünya Fotomikrografi Yarışması’nda ödüle layık görüle fotoğraflar açıklandı.

Forbes‘un aktardığına göre ancak mikroskopla görülebilen bir dünyanın güzelliğini yansıtan fotoğraflar sadece teknik olarak değil sanatsallığıyla da değerlendirildi. Kazananlar, 72 ülkeden ve çok çeşitli bilimsel disiplinlerden gelen 1900 başvuru arasından seçildi.

Kemirgen optik sinir başı… Avustralya, Hassanain Qambari ve Jayden Dickson

Birinciliği, astrositler (sarı), kontraktil proteinler (kırmızı) ve retinal vaskülatürü (yeşil) gösteren kemirgen optik sinir başının canlı görüntüsüyle Hassanain Qambari kazandı. Qambari’ye Lions Göz Enstitüsü’nden (oftalmolojik bakım ve bilimsel araştırma merkezi) Jayden Dickson yardım etti.

Bu renkli görüntü, dünya çapında diyabetli her beş kişiden birini etkileyen diyabetik retinopatinin incelenmesi ve tersine çevrilmesine önemli bir katkı sağlıyor.

Qambari şöyle dedi: “Yarışma sadece katılımcıların alın terini ve tutkusunu takdir etmekle kalmıyor, aynı zamanda genç bilim insanlarına ilham verebiliyor.”

Ödüllü ödülsüz diğer fotoğraflardan bazıları şöyle:

Britanya, David Maitland

UV ışığına maruz kalan iğde ağacının yaprak yüzeyini kaplayan otomatik floresan savunma tüyleri.

Almanya, John Oliver Dum

Yavru bir tarantulanın zehirli dişleri.

Türkiye, Yusuf Ziya Öztürk

Arı ve bal detayı…

Hindistan, Fotoğraf: Raghuram Annadana

Hibuskus çiçeği tomurcuğu.

Fransa, Sebastien Malo

Yengeç örümceği.

ABD, Timothy Boomer.

Balçık küfü.

Mısır, Şerif Abdallah Ahmed

Mısır’ın Tanta kentindeki Tanta Üniversitesi Zooloji Bölümü’nde bir çiçeğin üzerinde duran guguk yaban arısı.

ABD, Frank Reiser

Ostrakodlar ve algler… Ostrakodlar, baloncuklarla çevrili yosunların arasında uçuşuyor.

İsviçre, Dr. Grigorii Timin & Dr. Michel Milinkovitch

Fare embriyosu.

ABD, Stefan Eberhard

Kafein kristalleri.

ABD, Daniel Castranova ve Dr. Brant M. Weinstein

Zebra balığı kafası… Kan damarlarını (mavi), lenfatik damarları (sarı), deri ve pulları (macenta) gösteren yetişkin transgenik zebra balığı kafası.