2023’ün Komik Vahşi Yaşam Fotoğrafları finalistleri: Bir öpücük lütfen

2023 Komik Vahşi Yaşam Fotoğrafları finalistleri belli oldu. Öpücük bekleyen babun, ‘yalan haber’ okuyan makak ve tartışan kuşlar…

Fotoğraflar: Komik Vahşi Yaşam Fotoğrafları Ödülleri

Yarışmaya profesyonel ve amatör fotoğrafçılar katıldı. Finale kalan ‘hepsi de birbirinden komik ve bu dünyayı paylaştığımız harika vahşi yaşama hayranlık uyandıracak ya da kıkırdatacak’ fotoğraflar açıklandı.

Şimdiyse kazananlar internette yapılacak oylamayla belli olacak.

Fotoğraflardan bazıları ve hikayeleri şöyle:

‘Bir öpücük lütfen.’ Fotoğraf: Brigitte Alcalay Marcon

‘Affedersiniz bayım, ama sanırım sigara içmek için biraz gençsiniz.’ Fotoğraf: Dakota Vaccaro

Dakota Vaccaro, Virjinya ormanlarının derinliklerinde çalışırken gri yavru tilkiyi çekti: “Avının ardından yorgun düşen yavru, bir puroya benzeyen odunu ağzında tutmaya devam ederek karnının üzerine uzandı.”

‘Pazartesi sıkıntısı.’ Fotoğraf: John Blumenkamp

Blumenkamp, ABD’nin Wyoming eyaletindeki Grand Teton Ulusal Parkı’nda büyük gri baykuşun muhteşem bir pozunu yakalamak için bekliyordu: “Ardından, kısa bir süre için hareketsizce durdu… daha sonra da bu poz geldi. Çekerken gülümsedim.”

‘Anlaşmazlık.’ Fotoğraf: Jacek Stankiewicz

Stankiewicz, Polonya’nın Bialowieza Ormanı’ndaki kuşları izlerken bu kareyi yakaladı: “Bu genç iskete, bir ebeveyniyle mi tartışıyor?”

‘Yalan haber.’ Fotoğraf: Matti Rauvala

Endonezya’daki Büyük Sunda Adaları’ndan biri olan Sulawesi’deki bu makam bir yaprak üzerinde ‘okuduğu’ şeye şaşırmış.

‘Bilmiyorum.’ Fotoğraf: Jakub Wozny

Çiğle kaplı bir at kuyruğunda gün doğumunun tadını çıkaran yusufçuk…

‘Mutlu kaplumbağa.’ Fotoğraf: Tzahi Finkelstein

Bataklık kaplumbağası, İsrail’in Jezreel Vadisi’nde burnuna bir yusufçuk konduğunda şaşırıyor ve gülümsüyor.

‘Bu dün burada değildi.’ Fotoğraf: Wendy Kaveney

Beyaz kanatlı bir güvercin Arizona’da bir cholla kaktüsüne başını vuruyor gibi.

‘Ayı kardeşler.’ Fotoğraf: Thomas Vijayan

Vijayan, Alaska’daki Katmai Ulusal Parkı ve Koruma Alanı’nda çekti bu fotoğrafı: “Suyun üzerine düz bir şekilde yattım ve doğru anı yakalamak için uzun bir süre bekledim.”

‘Çığlık.’ Fotoğraf: Sergev Savvi

Savvi Madagaskar’daki bu lemurun duygularını tutamadığını söylüyor.

‘Mona Lisa gülümsemesi.’ Fotoğraf: Vince Maiden

Bu kar baykuşu, Kanada’nın Creemore kentinde film izleyen Maiden’in evinin önüne kondu ve bu an yakalandı.

‘Herkes uçar.’ Fotoğraf: Adrian Slazok

Bu fok Britanya’da 2018’de çekildi.