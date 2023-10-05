2023’ün Komik Vahşi Yaşam Fotoğrafları finalistleri: Bir öpücük lütfen

2023 Komik Vahşi Yaşam Fotoğrafları finalistleri belli oldu. Öpücük bekleyen babun, ‘yalan haber’ okuyan makak ve tartışan kuşlar…
Yarışmaya profesyonel ve amatör fotoğrafçılar katıldı. Finale kalan ‘hepsi de birbirinden komik ve bu dünyayı paylaştığımız harika vahşi yaşama hayranlık uyandıracak ya da kıkırdatacak’ fotoğraflar açıklandı.
Şimdiyse kazananlar internette yapılacak oylamayla belli olacak.
Fotoğraflardan bazıları ve hikayeleri şöyle:
Dakota Vaccaro, Virjinya ormanlarının derinliklerinde çalışırken gri yavru tilkiyi çekti: “Avının ardından yorgun düşen yavru, bir puroya benzeyen odunu ağzında tutmaya devam ederek karnının üzerine uzandı.”
Blumenkamp, ABD’nin Wyoming eyaletindeki Grand Teton Ulusal Parkı’nda büyük gri baykuşun muhteşem bir pozunu yakalamak için bekliyordu: “Ardından, kısa bir süre için hareketsizce durdu… daha sonra da bu poz geldi. Çekerken gülümsedim.”
Stankiewicz, Polonya’nın Bialowieza Ormanı’ndaki kuşları izlerken bu kareyi yakaladı: “Bu genç iskete, bir ebeveyniyle mi tartışıyor?”
Endonezya’daki Büyük Sunda Adaları’ndan biri olan Sulawesi’deki bu makam bir yaprak üzerinde ‘okuduğu’ şeye şaşırmış.
Çiğle kaplı bir at kuyruğunda gün doğumunun tadını çıkaran yusufçuk…
Bataklık kaplumbağası, İsrail’in Jezreel Vadisi’nde burnuna bir yusufçuk konduğunda şaşırıyor ve gülümsüyor.
Beyaz kanatlı bir güvercin Arizona’da bir cholla kaktüsüne başını vuruyor gibi.
Vijayan, Alaska’daki Katmai Ulusal Parkı ve Koruma Alanı’nda çekti bu fotoğrafı: “Suyun üzerine düz bir şekilde yattım ve doğru anı yakalamak için uzun bir süre bekledim.”
Savvi Madagaskar’daki bu lemurun duygularını tutamadığını söylüyor.
Bu kar baykuşu, Kanada’nın Creemore kentinde film izleyen Maiden’in evinin önüne kondu ve bu an yakalandı.
Bu fok Britanya’da 2018’de çekildi.