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İsrail’in Gazze için üç aşamalı planı

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Gazze için yaptıkları planı açıkladı.

Fotoğraf: AA

Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin Kassam Tugayları 7 Ekim sabahı İsrail’e ‘Aksa Tufanı‘ adlı kapsamlı saldırı başlatmıştı. Gazze’den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar yerleşim yerlerine girmişti.


Bunun üzerine resmi savaş ilan eden İsrail, günlerdir ağır bir şekilde savaş uçaklarıyla bombaladığı Gazze’ye karadan girmeye hazır olduğunu duyurmuştu.

İsrail yönetimi, Gazze için ne planlandığının detaylarını paylaştı.

BBC Türkçe’nin haberine göre Dışişleri ve Savunma Komitesi toplantısında konuşan İsrail Savunma Bakanı Gallant, Hamas’a karşı savaşının üç aşamalı olmasının beklendiğini açıkladı.

Buna göre İsrail ilk aşamada Gazze’deki Hamas yöneticilerini öldürmeyi planlıyor.

İkinci aşamadaysa örgütün kullandığı altyapıya zarar vermek üzere hava ve kara manevraları devreye girecek.

Çatışmanın son aşaması ‘Gazze Şeridi’nde yeni bir güvenlik rejiminin oluşturulması, Hamas’ın Gazze Şeridi’ndeki yaşamla ilgili sorumluluğunun ortadan kaldırılması ve İsrail vatandaşları için yeni bir güvenlik gerçekliği yaratılması’ olacak.

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