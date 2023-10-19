İsrail kara harekatına hazır

İsrail Gazze Şeridi’ne kara harekatı için hazırlıklarını tamamladı.

Fotoğraflar: AA

AA’nın Times Of Israel gazetesinden aktardığına göre İsrail Güvenlik Kabinesi toplandı. Toplantı kara harekatının başlayabileceğine yoruldu. Zira bu, ancak İsrail Güvenlik Kabinesi’nin onayıyla mümkün.

İsrail’den gelen görüntü ve demeçler de kara harekatının her an başlayabileceğine işaret ediyor.

Son sinyal bu akşam İsrail’in Türkiye dahil bölge ülkelerindeki diplomatlarını güvenlik gerekçesiyle geri çağırmasıyla geldi. Kararın, kara herakatının yol açacağı eyemlere karşı önlem olarak alındığı düşünülüyor.

Başbakan Binyamin Netanyahu, bugün Gazze sınırına yaptığı ziyarette askerlerle çekilmiş bir görüntüsünü sosyal medyadan paylaşarak “Hazırız” mesajını vermişti.

עם הלוחמים. מוכנים. pic.twitter.com/mVjwEFQXgC — Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) October 19, 2023

Savunma Bakanı Yoav Gallant da yine Gazze sınırındaki askerlere yaptığı konuşmada, “Şu anda Gazze’yi uzaktan görüyorsunuz. Yakında içeriden de göreceksiniz” demişti.

Önceki gün İsrail’i ziyaret eden ABD Başkanı Joe Biden’ın da Gazze’ye ‘her türlü kara harekatına destek sözü’ verdiği bildirilmişti.