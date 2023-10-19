İsrail Türkiye’deki diplomatlarını geri çekiyor

İsrail, Türkiye dahil bölge ülkelerindeki diplomatlarını geri çağırdı.

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Diken’in diplomatik kaynaklardan doğrulattığı bilgiye göre İsrail, güvenlik gerekçesiyle Türkiye dahil bölge ülkelerindeki diplomatlarını geri çağırdı.

Ne olmuştu?

Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin Kassam Tugayları 7 Ekim sabahı İsrail’e ‘Aksa Tufanı‘ adlı kapsamlı saldırı başlatmıştı. Gazze’den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar yerleşim yerlerine girmişti.

Bunun üzerine resmi savaş ilan eden İsrail, günlerdir ağır bir şekilde savaş uçaklarıyla bombaladığı Gazze’ye karadan girmeye hazırlanıyor.

Gazzeli yetkililer önceki gün İsrail’in El Ehli Baptist Hastanesi’ni bombaladığını ve en az 471 öldüğünü duyurmuştu. İsrail’se saldırıdan İslami Cihad’ı sorumlu tutmuş, İslami Cihad iddiayı reddetmişti.

Taraflar birbirlerini suçlamaya devam ederken, Türkiye dahil bölgedeki birçok ülkede İsrail ve ABD’ye karşı büyük protesto eylemleri başlamıştı.

ABD, protesto eylemlerinden duyduğu endişe nedeniyle Adana’daki konsolosluk binasını ‘bir sonraki duyuruya kadar’ kapatmıştı.