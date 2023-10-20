Piyasa anketi: Enflasyon beklentisinde yükseliş

Piyasanın yıl sonuna ilişkin enflasyon beklentisi yükselirken dolar/TL beklentisi düştü.

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Merkez Bankası, ekim ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketini yayınladı. Buna göre piyasanın yıl sonu enflasyon beklentisi yükselirken dolar/TL beklentisi düştü. Ayrıca katılımcılar, politika faizinin bu ay 3,5 puandan fazla artacağını bekliyor.

Enflasyon beklentisi

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 67,22’yken bu anket döneminde yüzde 68,01 oldu.

12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 44,94’ken bu anket döneminde yüzde 45,28 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi de yüzde 23,87’den yüzde 25,82’ye yükseldi.

Dolar beklentisi

Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 30,14 TL’yken bu anket döneminde 30,05 TL oldu.

12 ay sonrası döviz kuru beklentisi de bir önceki anket döneminde 37,26 TL’yken bu anket döneminde 38,64 TL’ye yükseldi.

Faiz beklentisi

Katılımcıların ay sonu bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı (politika faizi) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 30’ken bu anket döneminde yüzde 33,68’e yükseldi.

Merkez Bankası, geçtiğimiz hafta piyasa katılımcıları anketinde ‘temsil gücünü artırmak için’ artık sadece kurumsal katılımcıları dahil edeceğini açıklamıştı.