MB’nin anket kararına eski başekonomistten tebrik

Merkez Bankası (MB), piyasa anketine sadece kurumsal katılımcılara yer verileceğini açıkladı. Bankanın eski başekonomisti, MB’yi bu karardan dolayı tebrik etti.

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MB, piyasa katılımcıları anketinde ‘temsil gücünü artırmak için’ artık sadece kurumsal katılımcıları dahil edecek.

Bankadan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: “Finansal ve reel sektördeki karar alıcı ve uzman kişilerin, çeşitli makroekonomik değişkenlerle ilgili beklentilerinin izlenmesine yönelik olarak Bankamızca uygulanmakta olan Piyasa Katılımcıları Anketi’nin katılımcı listesinin, anketin temsil gücünün artırılması amacıyla güncellenmesine karar verilmiştir. Yeni katılımcı listesi ile ilk anket çalışması Ekim 2023 döneminde gerçekleştirilecek olup, sonuçlar 20 Ekim 2023 tarihinde yayımlanacaktır. Katılım sürekliliğinin sağlanabilmesi için sadece kurumsal katılımcılara yer verilmiş olup kurumların belirlenmesinde; bankalar için aktif büyüklüğü, aracı kurumlar için aktif/portföy büyüklükleri, yurt dışı yerleşik bankalar için Türkiye’deki portföy yatırım büyüklüğü, finansal kesim dışındaki firmalar için ise sektör seviyesinde aktif/ciro büyüklükleri nesnel kriterler olarak esas alınmıştır.”

Hakan Kara, MB’nin bu kararını destekleyerek bankayı Twitter’dan tebrik etti: “Merkez Bankası’nın itibarını artıracak doğru bir adım. Tebrik ediyorum.”