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Yaramazlara biraz batar!

Kentsel dönüşüm teklifi Meclis’te: Hangi değişiklikler var?

Kentsel dönüşüme ilişkin düzenlemeler içeren teklif, TBMM Başkanlığına sunuldu.

Fotoğraf: AA

‘Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’yle yargı süreçlerinin hızlandırılması amaçlanıyor.


AA’nın tekliften aktardığına göre, düzenlemeler şu maddeleri içeriyor:

*İlk inceleme ve savunma verme süreleri, genel usulden daha kısa belirleniyor. Dosyanın daha çabuk tekemmül etmesi için ‘savunmaya cevap’ ve ‘cevaba cevap’ aşamaları kaldırılarak savunma verilmekle dosyanın tekemmül etmesi öngörülüyor.

*Yürütmenin durdurulması talebine ilişkin verilen kararlara itiraz edilemeyecek.

*Keşif yapılması ve bilirkişi raporlarının teslim edilmesi bakımından süreler kısaltılıyor.

*Tarafların istemi olsa dahi duruşma yapılması mahkemenin takdirine bırakılıyor; davaların dosyanın tekemmülünden veya ara karar, keşif, bilirkişi incelemesi ya da duruşma yapılması gereken hallerde, bunların tamamlanmasından itibaren en geç 15 gün içinde karara bağlanması hüküm altına alınıyor.

*Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce açılmış olan davalar hakkında da bu madde hükümleri, bulunduğu aşamadan itibaren uygulanacak. Ancak hak kayıplarının önlenmesi amacıyla taraflar bakımından işlemeye başlamış olan süreler yönünden, işlemeye başladığı tarihteki süreler uygulanacak.

‘Yarısı bizden’ kampanyası

*İstanbul’da dönüşümü hızlandırmak için başlatılan ‘yarısı bizden’ kampanyasının uygulanabilmesi için hak sahiplerine yapım için mali yardım yapılabilmesine yönelik kanunda düzenleme yapılıyor.

*Riskli yapıların yıktırılması konusunda bakanlığa verilen görev ve yetkiler de bundan sonra Kentsel Dönüşüm Başkanlığı’nca kullanılacak.

‘Kolluk kuvveti tahliye edecek’

*Riskli yapıların yıktırılması için maliklere tek seferde 90 günden fazla olmamak üzere süre verilecek.

*Kanun kapsamındaki yapıların tahliyesinin engellenmesi durumunda; mülki idare amiri tarafından verilecek yazılı izne istinaden yeterli kolluk kuvveti marifetiyle tahliye yapılacak.

*Kentsel dönüşümlerde, yapı ruhsatı alınması da dahil olmak üzere tüm iş ve işlemler, hisseleri oranında maliklerin salt çoğunluğu ile aldığı karara istinaden yapılabilecek.

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Kentsel dönüşüm teklifi Meclis’te: Hangi değişiklikler var?

Kentsel dönüşüme ilişkin düzenlemeler içeren teklif, TBMM Başkanlığına sunuldu. ‘Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’yle yargı süreçlerinin hızlandırılması amaçlanıyor. AA’nın tekliften aktardığına göre, düzenlemeler şu maddeleri içeriyor: *İlk inceleme ve savunma verme süreleri, genel usulden daha kısa belirleniyor. Dosyanın daha çabuk […]

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