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Yaramazlara biraz batar!

Filistin Kızılayı: İsrail, El Kuds Hastanesi’nin boşaltılmasını istedi

Filistin Kızılayı, İsrail ordusunun Gazze’deki El Kuds hastanesinin tahliye edilmesini istediğini açıkladı.

Fotoğraf: AA

Kızılayın açıklamasına göre hastanede şu an 400’den fazla hasta ve 12 bin kadar yerlerinden edilmiş Filistinli’nin bulunuyor.


Kuruluşun Twitter’daki paylaşımında ‘uluslararası topluma acilen harekete geçmesi ve El Ehli Hastanesi’ndeki gibi bir felaketin önüne geçilmesi’ çağırısı yer aldı.

Gazze’li yetkililer, İsrail’in El-Ehli Baptist Hastanesine 17 Ekim’de düzenlediği saldırıda 471 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Saldırı iddiasını reddeden İsrail yönetimi, patlamanın İslami Cihad’a ait kısa düşen bir füzeye ait olduğunu öne sürmüştü. Örgütse bu suçlamayı reddetmişti.

Filistin açıkladı: Hastane saldırısında 471 kişi hayatını kaybetti

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