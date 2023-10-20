En pahalı yudum: 97 yıllık viski 41 milyon liraya ‘gidebilir’

97 yıllık bir viski, 1,2 milyon sterline (yaklaşık 41 milyon lira) alıcı bulabilir.

Halihazırda dünyanın en değerli viskisi Macallan Adami 1926’nın bir şişesi 2019’da 1 milyon 500 bin sterline satılmıştı. Bu bir rekordu.

Aynı seriden bir şişe 18 Kasım’da açık artırmaya çıkarılıyor.

Bu şişenin 750 bin ila 1,2 milyon sterlin arasında satılacağı tahmin ediliyor. Yani 25 mililitrelik tek bir kadeh 25 bin (848 bin 625 lira) ila 40 bin sterlin (1 milyon 357 bin 692 lira) edecek. (1 mililitre litrenin binde birine denk geliyor).

Adami 1926, 1926’dan 1986’ya 60 yıl boyunca fıçılarda yıllandırıldıktan sonra şişelenen en eski Macallan.

1986’da viskiden sadece 40 şişe üretildi ancak satışa konmadı. Bunun yerine Macallan’ın en zengin müşterilerine sunuldu. Şişelerden bazıları 2018 ile 2019 arasında üç kez müzayedeye çıktı ve hepsinde rekor kırdı.

Sotheby’s müzayede evinin küresel alkollü içkiler müdürü Jonny Fowle, “Dört yıl önce rekor kırmamızdan bu yana ilk kez bir Sotheby’s müzayedesine bu şişeyi getirmekte son derece heyecanlıyım” dedi.

40 şişe üretilse de Adami 1926’dan dünyada şu anda kaç adet kaldığı belirsiz. Bilinen, bir şisesinin Japonya’da 2011 depremi sırasında yok olduğu, bir şişesinin de açılıp içildiği.