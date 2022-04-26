Depoda ‘unutulan’ bir fıçı viski rekor fiyata satıldı

İskoçya’da, 34 yıl önce 5 bin sterline satın alınıp ‘unutulan’ bir fıçı viski açık artırmada 1 milyon 7 bin sterline (18,97 milyon lira) alıcı buldu.

Bunun, bir fıçıya ödenen en yüksek rakam olduğu açıklandı.

Fotoğraf: Whisky Hammer

5 Mayıs 1988’de doldurulan 374 litrelik ‘Macallan’ fıçıyı o sene satın alan ve unutan kişiye, üretici firma yıllardır bir depoda bekletildiğini hatırlattı.

Depodaki ‘hazine değerindeki viskiyi’ anımsayan sahibi açık artırmaya çıkarma kararı aldı. Pazar günü ‘Whisky Hammer’ adlı internet sitesi üzerinden düzenlenen açık artırmada ABD’de yaşayan bir kişi fıçıyı satın aldı.

Whisky Hammer’ın yöneticisi Daniel Milne, ”Bu fıçıyı satış listemize aldığımızda tarihe geçeceğini tahmin ediyorduk. Bu kalitede ve eski olması dünyanın dört bir yanından ilgi görmesine neden oldu” dedi.

Daha önceki rekor 2019 yılında 444 bin sterline satılan fıçıya aitti. Bonhams Müzayede Evi tarafından satılan o fıçı da ‘Macallan’dı.