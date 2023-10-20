Twitter’a iki yeni abonelik türü geliyor

Twitter’ın sahibi Elon Musk, iki yeni abonelik türünün satışa sunulacağını açıkladı.

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Twitter kullanıcıları halihazırda paralı ya da parasız sürümü tercih edebiliyor. Aylık 150 liraya abone olunabilecek paralı sürümde kullanıcılara mavi tik ve uzun tweet atma gibi özellikler veriliyor.

Parasız sürümdeyse kullanıcılar uygulamayı normal bir şekilde kullanmaya devam edebiliyor.

Musk, iki yeni abonelik türünün daha geleceğini açıkladı.

Musk’ın açıklamasına göre yeni gelecek abonelik türlerinden ilki daha ucuz olacak, tüm özellikler kullanıcılara sunulacak ancak reklamlar sitede çıkmaya devam edecek.

Daha pahalı ikinci abonelikteyse reklamlar bulunmayacak.

Two new tiers of X Premium subscriptions launching soon.



One is lower cost with all features, but no reduction in ads, and the other is more expensive, but has no ads. — Elon Musk (@elonmusk) October 20, 2023

Twitter, geçtiğimiz günlerde uygulamayı ‘herkese ücretli’ yapmayı test ettiğini açıklamıştı. Buna göre, ‘botlarla mücadele kapsamında’ temel özelliklere erişmek için tüm kullanıcılar yıllık bir dolar ödemek zorunda kalacak.

Bir dolarlık aboneliğe üye olmayan kullanıcılar Twitter’da sadece gönderi okuyabilecek, video izleyebilecek ve diğer hesapları takip edebilecek ancak diğer hesap ve gönderilerle etkileşime giremeyecek.