Twitter, uygulamayı ‘herkese ücretli’ yapmayı test ediyor

Twitter, ‘botlarla mücadele kapsamında’ uygulamayı herkese paralı yapmayı test ediyor.

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Geçen senenin sonlarında Twitter’ı satın alan Elon Musk, uygulamada çok sayıda bot hesap olduğunu açıklamış ve satın alma sürecinde bu durum taraflar arasında problem yaratmıştı.

Uygulamayı satın alınca Musk, ‘botlarla mücadele etmek için’ mavi tiki paralı hale getirmişti.

Para karşılığı satılmadan önce mavi tikin amacı, Twitter’da başta ünlü kişiler ve gazeteciler olmak üzere bilgi kirliliğini önlemek ve doğrulama sağlamaktı. Musk aksini iddia etse de mavi tik birçok kişi ve kuruluş için ‘statü sembolü’nden daha çok dezenformasyonla mücadeleye yardımcı olan bir araç özelliği taşıyordu.

Musk, bu sayede ‘bot hesaplarla’ mücadele edileceğini söylemişti. Ancak daha sonra Musk, bot hesaplar için “Kurallara uymaları durumunda mavi tik edinmelerinde sakınca yok” demişti.

Twitter şimdi de aynı nedenden dolayı uygulamayı herkese ücretli yapmayı test ediyor. Twitter, bu kapsamda ‘Bot Değil’ isimli bir program başlattı.

Şu an için sadece Yeni Zelanda ve Filipinler’de test edilen program kapsamında kullanıcılara mavi tik aboneliği haricinde ‘temel özellikleri’ barındıran 1 dolarlık yeni bir abonelik sunuluyor. 1 dolarlık aboneliğe üye olmayan kullanıcılar Twitter’da sadece gönderi okuyabilecek, video izleyebilecek ve diğer hesapları takip edebilecek ancak diğer hesap ve gönderilerle etkileşime giremeyecek.

Test aşamasındaki uygulama şimdilik mevcut kullanıcıları etkilemeyecek.

Abonelik fiyatıysa ülkeden ülkeye değişkenlik gösterecek.

Yeni üye olan hesaplarınsa telefon numaralarını doğrulaması gerekecek.