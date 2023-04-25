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Yaramazlara biraz batar!

Mavi tikli hesaplar Twitter’da artık öncelikli

Twitter CEO’su Elon Musk, ücretini ödeyerek mavi tik alan hesapların artık öncelikli olduğunu belirtti.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Musk’ın sürekli ertelediği paralı mavi tik uygulaması Aralık 2022’de hayata geçmişti. 20 Nisan’da da para verilmeden edinilen mavi tikler kaldırıldı. Kullanıcıların mavi tike sahip olması için artık aylık 8 dolar ödemesi gerekiyor.


Para karşılığı satılmadan önce mavi tikin amacı, Twitter’da başta ünlü kişiler ve gazeteciler olmak üzere bilgi kirliliğini önlemek ve doğrulama sağlamaktı. Musk aksini iddia etse de mavi tik birçok kişi ve kuruluş için ‘statü sembolü’nden daha çok dezenformasyonla mücadeleye yardımcı olan bir araç özelliği taşıyordu.

Musk, bu sayede ‘bot hesaplarla’ mücadele edileceğini söylemişti. Ancak iki hafta önce de bot hesaplar için “Kurallara uymaları durumunda mavi tik edinmelerinde sakınca yok” demişti.

Musk, şimdi de para ödenerek edinilen mavi tikli hesapların öncelikli olduğunu duyurdu.

Twitter CEO’su, şu anki açıklamasında detay vermese de daha öncesinde mavi tikli hesapların görünürlüğünün artırılacağı ve ‘sana özel’ kısmında sadece mavi tikli hesapların görüleceğini dile getirmişti.

Bunun haricinde mavi tikli hesaplara tweet düzenleme, uzun tweet atma ve daha az reklama maruz kalma gibi ayrıcalıklar getirilmişti.

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