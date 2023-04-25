Mavi tikli hesaplar Twitter’da artık öncelikli

Twitter CEO’su Elon Musk, ücretini ödeyerek mavi tik alan hesapların artık öncelikli olduğunu belirtti.

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Musk’ın sürekli ertelediği paralı mavi tik uygulaması Aralık 2022’de hayata geçmişti. 20 Nisan’da da para verilmeden edinilen mavi tikler kaldırıldı. Kullanıcıların mavi tike sahip olması için artık aylık 8 dolar ödemesi gerekiyor.

Para karşılığı satılmadan önce mavi tikin amacı, Twitter’da başta ünlü kişiler ve gazeteciler olmak üzere bilgi kirliliğini önlemek ve doğrulama sağlamaktı. Musk aksini iddia etse de mavi tik birçok kişi ve kuruluş için ‘statü sembolü’nden daha çok dezenformasyonla mücadeleye yardımcı olan bir araç özelliği taşıyordu.

Musk, bu sayede ‘bot hesaplarla’ mücadele edileceğini söylemişti. Ancak iki hafta önce de bot hesaplar için “Kurallara uymaları durumunda mavi tik edinmelerinde sakınca yok” demişti.

That said, it’s ok to have verified bot accounts if they follow terms of service & don’t impersonate a human — Elon Musk (@elonmusk) March 28, 2023

Musk, şimdi de para ödenerek edinilen mavi tikli hesapların öncelikli olduğunu duyurdu.

Verified accounts are now prioritized — Elon Musk (@elonmusk) April 25, 2023

Twitter CEO’su, şu anki açıklamasında detay vermese de daha öncesinde mavi tikli hesapların görünürlüğünün artırılacağı ve ‘sana özel’ kısmında sadece mavi tikli hesapların görüleceğini dile getirmişti.

Bunun haricinde mavi tikli hesaplara tweet düzenleme, uzun tweet atma ve daha az reklama maruz kalma gibi ayrıcalıklar getirilmişti.