Bayern Münih, hedefteki Mezravi’ye sahip çıktı

Almanya’nın Bayern Münih Kulübü, yaptığı Filistin paylaşımıyla tepkilerin hedefi olan Fas kökenli Hollandalı futbolcusu Nasır Mezravi’ye sahip çıkarak oyuncunun takımda kalacağını açıkladı.

Fotoğraf: Bayern Münih

Mezravi, sosyal medya hesabından Mescid-i Aksa’nın fotoğrafına yer vererek Filistin’e desteğini açıklamıştı. Kurun’dan alıntı yapan Mezravi, İbrahim süresinden “Sakın, Allah’ı zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma” anlamındaki ayeti paylaşmış ve tepkilerin hedefi olmuştu.

Kulübün CEO’su Jan-Christian Dreesen, 25 yaşındaki futbolcuyla yaptığı sosyal medya paylaşımı hakkında detaylı bir görüşme gerçekleştirildiğini belirterek şunları dedi: ”Noussair Mazraoui, barışsever bir kişi olarak terör ve savaşı kesinlikle reddettiğini bize inandırıcı bir şekilde ifade etmiştir. Paylaşımlarının rahatsızlığa yol açmış olmasından dolayı üzüntü duymaktadır.”

Dreesen, Mezravi’nin terörün her çeşidini ve her türlü terör örgütünü kınadığını ifade etti.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada da Mezravi’nin Bayern Münih forması giymeye devam edeceği aktarılırken oyuncunun, Fas Milli Takımı’nda yaşadığı sakatlık nedeniyle şu anda kadroda yer alamayacağı kaydedildi.