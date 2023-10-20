Okullarda Filistin için saygı duruşu

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) kararıyla, İsrail’in Filistin’e saldırılarında başta çocuklar olmak üzere hayatını kaybedenler için ülke genelindeki okullarda bayrak törenlerinde bir dakikalık saygı duruşunda durulacak.

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla illere gönderilen yazıda, ülkede Filistin için üç gün süreyle milli yas ilan edildiği hatırlatıldı.

Yazıda şunlar dendi: “Bütün çocukların ve ailelerinin ırk, din veya siyasi görüşü ne olursa olsun ayrım yapılmadan güvenliklerinin sağlanması, sağlıklarının ve yaşam haklarının korunması, her türlü şiddet, zulüm ve sömürüye karşı tedbir alınması temel insani sorumluluklarımızdandır.”

Yazıda, Filistin halkına saldırılarda, özellikle çocuklar olmak üzere yaşamını yitirenler için temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarında gerçekleştirilecek bayrak törenlerinde 20 Ekim Cuma bayrak törenlerinde bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacağı bildirildi.

Ne olmuştu?

Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin Kassam Tugayları 7 Ekim sabahı İsrail’e ‘Aksa Tufanı‘ adlı kapsamlı saldırı başlatmıştı. Gazze’den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar yerleşim yerlerine girmişti. Bunun üzerine İsrail Gazze Şeridi’ni bombalamaya başlamıştı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, “Savaştayız” demişti. Devam eden savaşta iki taraftan da siviller çatışmanın hedefi olmaya devam ediyor.

Gazze’den düzenlenen saldırılarda 1400 İsraillinin öldüğü, 3 bin 968 kişinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in saldırılarında Gazze’de 1524’ü çocuk 3 bin 785 kişinin öldüğünü, 12 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Batı Şeria’da da İsrail güçlerinin saldırılarında 69 Filistinli’nin öldüğü, yaklaşık 1250 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail’in saldırılarında 13 gazeteci yaşamını yitirmişti.