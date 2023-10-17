İsrail, resmi hesaptan Gigi Hadid’e çattı

İsrail hükümeti, Instagram üzerinden Filistinli asıllı ünlü model Gigi Hadid’e cevap verdi: “Geçen hafta boyunca uyuyor muydun?”

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Hadid, hafta sonu Instagram’daki hikayesinde Filistin’e verilen desteğin antisemitizm veya Hamas’a destek olarak karıştırıldığını anlatan bir infografik paylaştı.

Gönderide şu ifadeler yer alıyordu: “İsrail hükümetinin Filistinlilere yönelik muamelesinde Yahudiliğe dair hiçbir şey yok. İsrail hükümetini kınamak Yahudi düşmanlığı değildir ve Filistinlileri desteklemek Hamas’ı desteklemek değildir.”

İsrail’in resmi hesabından Hadid‘in paylaşımı alıntılanarak “Selam Gigi, bir sonraki hikaye” senin için diye yazıldı.

Bir sonraki hikayede ünlü mankenin paylaştığı inografiğin değiştirilmiş hali paylaşılarak şunlar dendi: “Geçen hafta boyunca uyuyor muydun? Ya da Yahudi bebeklerin evlerinde katledilmesine karşı sessiz kalmak senin için sorun değil mi? Sessizliğin nerede durduğunu net bir şekilde belli etti. Seni görüyoruz.”

Değiştirilmiş inografikte de şunlar yazıyor: “Hamas’ın İsraillileri katletmesinin cesurca hiçbir yanı yok. Hamas’ı olduğu şey (IŞİD) gibi kınamak Filistin karşıtlığı değildir ve İsraillileri barbar teröristlere karşı mücadelelerinde desteklemek yapılacak doğru şeydir.”