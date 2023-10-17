İsrail enerji bakanı, Birleşmiş Milletler’i ‘IŞİD’in propaganda kolu’ ilan etti

İsrail Enerji Bakanı Israel Katz, Gazze’deki insani durumun giderek kötüleştiğini belirten Birleşmiş Milletler (BM) için “IŞİD terör örgütünün propaganda kolu haline gelmesi üzücü. Durmayacağız” dedi.

Fotoğraf: Twitter

BM Yakın Doğu’daki Filistin Mültecilerine Yardım ve Bayındırlık Ajansı’nın (UNRWA) Twitter hesabından iki gün önce şöyle yazıldı: “Gazze’de artık ceset torbaları bile tükeniyor. Yalnızca bir hafta içinde en az 1 milyon kişi evini terk etmek zorunda kaldı. Bir insan nehri güneye akmaya devam ediyor. Gazze’de hiçbir yer güvenli değil.”

Bu tweet’i alıntılayan Katz, “Siz Birleşmiş Milletler fikrinin yüz karasısınız” diye başlayarak UNRWA hesabının tweet’lerine baktığını söyleyerek köpürdü: “Twitter’ınıza girdim. İsrail’deki katliamla ilgili tek bir tweet yok. Hamas’la ilgili tek kelime yok. Gazze halkının kaynaklarının Yahudileri öldürmek amacıyla kullanıldığına dair tek bir kelime bile yok. Gazze’deki rehinelerle ilgili tek kelime yok. Sadece Hamas propagandası yayınlıyorsunuz. Birleşmiş Milletler’in IŞİD terör örgütünün propaganda kolu haline gelmesi üzücü. Durmayacağız.”

You are a disgrace to the idea of the United Nations.



I went through your Twitter. Not a single tweet about the massacre in Israel.



Not a single word about Hamas.



Not a single word about using the resources of the residents of Gaza for the purpose of murdering Jews.



Not a… https://t.co/GPla1XBxAP — ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) October 16, 2023

Ne olmuştu?

Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin Kassam Tugayları 7 Ekim sabahı İsrail’e ‘Aksa Tufanı‘ adlı kapsamlı saldırı başlatmıştı. Gazze’den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar yerleşim yerlerine girmişti. Bunun üzerine İsrail Gazze Şeridi’ni bombalamaya başlamıştı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, “Savaştayız” demişti. Devam eden savaşta iki taraftan da siviller çatışmanın hedefi olmaya devam ediyor.

İsrail, Gazze’ye su, gıda ve yakıt ikmalini keserken bölgenin, hastaneler dahil, tahliye edilmesini istiyor.

Gazze’den düzenlenen saldırılarda 1400 İsraillinin öldüğü, 3 bin 968 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in saldırılarında Gazze’de 2 bin 778 kişinin öldüğünü, 10 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Batı Şeria’da da İsrail güçlerinin saldırılarında 61 Filistinli’nin öldüğü, yaklaşık 1250 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail’in saldırılarında ayrıca 13 gazeteci yaşamını yitirmişti