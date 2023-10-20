Erdoğan İsrail’i ‘örgüt gibi davranmak’la suçladı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İsrail’in ‘devlet aklıyla hareket etmek’ yerine, ‘örgüt gibi davrandığını’ söyledi.

Tayyip Erdoğan. (AA)

Erdoğan, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, Gazze’ye saldırıların genişlemesinin daha fazla acı, ölüm ve gözyaşından başka hiçbir şey getirmeyeceğini vurguladı.

Erdoğan, paylaşımına şöyle devam etti:

“İsrail yönetimi, hatadan geri dönmek, devlet aklıyla hareket etmek yerine, bölge dışı aktörlerin de kışkırtmasıyla örgüt gibi davranmaktadır. Batılı ülkelerin teşvik ettiği, Batılı medya kuruluşlarının adeta meşrulaştırma yarışına girdiği bu cinnet furyasından bölgemizin bir an önce kurtarılması gerekmektedir. Tüm devletleri ve uluslararası kuruluşları, bir an önce Gazze’de insani ateşkesin tesisine yönelik girişimlere samimiyetle destek olmaya davet ediyorum. İsrail yönetimine, sivillere yönelik saldırılarının kapsamını asla genişletmemesi ve soykırıma varan operasyonlarını derhal durdurması çağrımızı yineliyorum.”