Deutsche Bank ‘yüzde 40 faiz’ beklentisini öne çekti

Deutsche Bank, Merkez Bankası’nın (MB) bu ay 500 baz puan faiz artıracağını ve yıl sonunda faiz oranının yüzde 40’a ulaşacağını öngördü.

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Politika faizi geçen ay yapılan 500 baz puan artışla yüzde 30’a ulaşmıştı.

MB’nin bu ayki para politikası kurulu (PPK) toplantısı 26 Ekim Perşembe günü düzenlencek. Bu toplantıda politika faizinin yeni oranı duyurulacak.

Uluslararası kurum ve kuruluşlar da faiz beklentilerini açıklıyor.

Londra merkezli banka HSBC, politika faizinin 250 baz puan artırılarak yüzde 32,5’e çekmesini bekliyor.

Bloomberg HT’nin aktardığına göre Deutsche Bank’ın tahmini ise 500 baz puan.

Habere göre bankanın ekonomistleri, kasım ve aralıkta 250’şer baz puan artış yapılmasını ve böylelikle yıl sonunda faizin yüzde 40’a çıkmasını bekliyor.

Banka önceki tahminlerinde yüzde 40 faiz oranına Mart 2024 yerel seçimlerinden sonra ulaşılacağını öngörmüştü.

Ne olmuştu?

İktidar uyarılara rağmen düşük faiz politikasında ısrar edince ekonomi krize girmiş, işleri toparlaması için Mehmet Şimşek ve Gaye Erkan gibi ‘piyasanın sevdiği’ isimler göreve getirilmişti. Yeni yönetimin ekonomi politikalarını ‘normalleştirmesi’ ve Merkez Bankası’nın da faiz artırması bekleniyordu. Ancak ilk iki toplantıda faiz artışı yapılsa da ekonomistlerce yetersiz ve eksik bulundu. Bu da yabancı yatırımcıda soru işaretlerinin devam etmesine neden olmuştu.

Fakat 24 Ağustos’taki 750 baz puanlık artış beklentilerin üzerinde gelerek piyasalarca olumlu bulunmuştu. Eylülde de 500 baz puanlık artış gelmiş ve faiz yüzde 30’a yükselmişti.

Türkiye ekonomisin döviz ihtiyacıysa sürüyor. Şimşek bu nedenle seçim sonrası döviz bulabilmek için yönünü Körfez’e çevirmişti.

Şimdi, Batı yatırımlarını çekmek için de kollar sıvandı. Erkan ve Şimşek, JP Morgan’ın ağustos başında İstanbul’da düzenlediği yatırımcı toplantısına katılmıştı. JP Morgan Türkiye Masası Başkanı Burak Kaynak, Erkan’ın enflasyon görünümü ve para politikasına odaklanan kapsamlı ve teknik bir sunum yaptığını söylemişti.

7 Eylül’de Dünya Bankası, ‘ekonomiyi istikrara kavuşturmak için’ Türkiye’ye 35 milyar dolarlık (937 milyar 598 milyon 550 bin TL) yatırım paketini duyurmuştu.

Şimşek son olarak Fas, Britanya ve Fransa’da yatırımcılarla buluşmuştu.